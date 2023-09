V Polsku se cena nafty i benzinu pohybuje kolem šesti zlotých, což je asi 32 korun. Ve stejném okamžiku o pár kilometrů dál na českých benzinkách se pohybují ceny nafty i naturalu nad 40 korunami. Ani obyvatelé pohraničí, kteří léta jezdí na nákupy do Polska, tak propastný rozdíl nepamatují. Z ekonomického hlediska jde o záhadu, která odporuje pravidlům trhu.

Benzínky v Hlubčicích a v Prudniku 26.9.2023 | Video: František Kuba

Proč Orlen/Benzina prodává v českém Krnově benzín Natural za 40,50 korun a v téže chvíli je na polských čerpacích stanicích Orlen v Hlubčicích nebo v Prudniku cenovka 5,99 zlotých (32 korun)?

Češi žijící v pohraničí nespekulují o příčinách tohoto jevu. Chovají se tržně.

„Dokud byl na litru benzinu rozdíl tři koruny, jezdili jsme tankovat do Polska, jen když tam člověk měl cestu, třeba za nákupy. Teď, když je rozdíl osm nebo devět korun na litru, už nevidím důvod tankovat u nás. Na plné nádrži dělá rozdíl několik stovek, takže se cesta na první polskou benzinku vyplatí i těm, kdo bydlí daleko od hranic,“ popsala svou zkušenost Veronika z Města Albrechtic.

Na nejbližší polské benzinky v Prudniku i v Hlubčicích to má stejně daleko, kolem 25 kilometrů.

„Všichni, s nimiž se bavím, už nejezdí za velkými nákupy jinam než do Polska. Levné řetězce typu KiK nebo Pepco jsou v Polsku ještě levnější než u nás. Kvalita zboží je srovnatelná. Nejsem typický lovec slev. Ráda bych podpořila místní prodejce, ale když už jsou cenové rozdíly nastavené tak vysoko, musím jako zákazník taky myslet na sebe a řešit primárně svoje příjmy i výdaje,“ doplnila Veronika z Města Albrechtic.

Láce kvůli volbám?

V Polsku se dnes tankuje za ceny, které byly běžné naposledy před ruskou invazí na Ukrajinu.

Polská média spekulují, že extrémně levný benzin nejspíš souvisí s blížícími se polskými volbami. Na světových trzích s pohonnými hmotami nízkým cenám, jaké panují v Polsku, nic nenasvědčuje. Navíc ani zlotému se moc nedaří. V posledních týdnech zlotý oslaboval, takže ani kurzovní přepočet aktuální cenovou anomálii nevysvětluje.

"Problém je v tom, že Orlenem vedené zlevňování pohonných hmot nemá ekonomické opodstatnění," napsal polský deník Gazeta Wyborcza s tím, že některé čerpací stanice už zavádějí limity při prodeji pohonných hmot.

„Limity na prodej polské nafty a benzinu? Tak to slyším poprvé. Já jsem žádná omezení při tankování v Polsku nezažila,“ diví se Veronika.

Benzínky v Prudniku a Hlubčicích. Bez limitu

Deník monitoroval situaci na čerpacích stanicích v Prudniku a v Hlubčicích v úterý 26. září. Žádné písemné upozornění na údajný limit na stojanech nebylo.

U čerpacích stanic byly řidičům k dispozici volné stojany bez čekání. Na polských benzinkách i parkovištích před obchodními centry byla auta s českými espézetkami v menšině.

Podle polského řidiče z Kędzierzyna-Koźle, který se zastavil natankovat v Prudniku, je údajný limit na pohonné hmoty nejspíš fáma.

„Mohlo se to někde stát, ale já jsem se s žádným omezením na polských benzinkách ještě nesetkal. Přijde mi samozřejmě divné, jak můžou velké cenové rozdíly v pohraničí fungovat tak dlouho. Nedává mi to smysl, když v Česku i v Polsku máme díky Evropské unii volný trh a otevřené hranice,“ uvedl řidič Tadeusz a začal vzpomínat, co všechno se za komunistů v dobách všeobecného nedostatku zboží vozilo nebo pašovalo z Československa do Polska navzdory kontrolám na uzavřených hranicích.

„Dnešní otevřené hranice a tržní prostředí by přece mělo ceny srovnat. Nechápu to,“ doplnil Tadeusz.

Polský deník Rzeczpospolita spekuluje, že Orlen, který ovládá většinu trhu, využívá strategické rezervy pohonných hmot, aby udržel nízké ceny do voleb. Poláci půjdou volit 15. října.

Ceny pohonných hmot 26.9. 2023

Orlen/Benzina Bruntál Opavská 21

benzin natural 40,50 Kč, nafta: 39,90 Kč

EuroOil Krnov, Opavská 924/106

benzin 40,20 Kč, nafta 39,70 Kč

Orlen/Benzina Krnov, Čsl. Armády 2243/5

benzin 40,50 Kč, nafta 39,90 Kč

MOL Město Albrechtice, Krnovská 742/7

benzin 40,50 Kč, nafta 40,50 Kč

Orlen Hlubčice

benzin 5,99 zlotých, nafta 6,12 zlotých

Circle K Prudnik

benzin: 6,07 zlotých, nafta 6,07 zlotých

Orlen Prudnik

benzin 5,99 zlotých, nafta 5,99 zlotých