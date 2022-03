Největší mezitýdenní cenový rozdíl, pět korun a čtyřicet haléřů, byl v síti Shell a v Šumperku také u stanic Benzina. Naopak u čerpací stanice Vena Trade v Bludově se mezitýdenně cena nafty zvýšila o korunu. Všude se nicméně cena nafty vrátila pod padesát korun, u Eurooilu ji bylo možné natankovat dokonce za 45 korun. Zlevňuje i benzin, u něj však nejsou cenové skoky tak výrazné.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy využili v Česku paniku na trhu s ropou v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajiny zpracovatelé ropy, distributoři pohonných hmot a čerpací stanice, z nichž alespoň někteří si zjevně neobjektivně navýšili své marže.

V Česku tak podle údajů Evropské komise od 21. února do 7. března nafta zdražila po přepočtu do eur druhým nejvýraznějším tempem ze všech zemí EU, a to o více než dvacet procent. Výrazněji v daném období rostla cena nafty už jen v Německu.

„Růst cen pohonných hmot v ČR je od začátku ruské invaze v rámci EU vysoce nadprůměrný, až extrémní. To lze jen těžko vysvětlit jinak než maržovou politikou. Ropa totiž zdražuje všem zemím EU a z důvodu přepočtu cen do eur jsou zohledněny také změny národních měn členských zemí EU k euru,“ uvedl Lukáš Kovanda.

Ceny pohonných hmot by měly v Česku i nadále rychle zlevňovat.