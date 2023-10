Zpráva o červené dodávce, jejíž osádka láká do vozu školáky na zastávce, se šířila sociálními sítěmi na Šumpersku. Řidič vozidla se policii sám. přihlásil. Šlo prý o nedorozumění.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Informace se mezi lidmi na Šumpersku šířila od pondělí 23. října.

"Slyšela jsem, že u zastávky, kde čekaly děcka na autobus, zastavila červená dodávka. Lidi z auta prý těm děckám říkaly, ať jedou s nimi, že autobus je dnes zrušený," popsala obyvatelka jedné z obcí na Šumpersku.

O tom, že policie prověřuje oznámení o lákání dětí čekajících na školní autobus v Rapotíně do červené dodávky informovala na svém profilu na sociální síti Facebook sousední obec Petrov nad Desnou.

Řidič daného vozu se v úterý policistům přihlásil.

"Prověřováním jsme zjistili, že řidič nelákal děti do vozidla, ale jednalo se pouze o nedorozumění. K žádnému protiprávnímu jednání nedošlo a veřejnost nemusí mít obavy. V případě, že by rodiče podobné informace od svých dětí získali, měli by se s nimi prioritně obrátit na Policii ČR a další postup konzultovat s policisty," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.