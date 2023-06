Během uplynulého víkendu bylo na Červenohorském sedle rušno. Akce BMW Motorrad 2023, která se konala v areálu ve Filipovicích, přilákala mnoho milovníků motocyklů. Bohužel i těch, co porušují pravidla silničního provozu.

Policejní kontroly motorkářů při akci BMW Motorrad 2023. | Video: Policie ČR

Na akci bylo připraveno téměř třicet policistů, kteří nejen doprovázeli spanilou jízdu, ale zejména kontrolovali dodržování všech předpisů. Vzhledem k tomu, že se předpokládala vysoká účast polských motorkářů, přizvali policisté i své kolegy z polské Nysy.

„Skoro každý druhý řidič, kterého muži zákona zastavili a zkontrolovali, neměl něco v pořádku nebo chvíli před tím porušil zákon. Policisté na místě rozdali 62 pokut za 46 tisíc korun, dále deset přestupků oznámili příslušnému správnímu orgánu a cizincům uložili devět kaucí v celkové výši 65 tisíc korun,“ vypočítala policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Zdroj: Policie ČR

Nejčastějším přestupkem, ve 41 případech, byl špatný technický stav motocyklu, zejména chybějící vložka tlumiče výfuku, chybějící osvětlení, nehomologované výfuky a podobně. „Šestnáctkrát motorkáři nedodrželi nejvyšší povolenou rychlost, dále předjížděli na místech, kde je to zakázáno, a registrační značku měli umístěnu tak, že byla znemožněna její čitelnost,“ dodala policejní mluvčí.

Sotva jedna akce skončila, na další se policisté připravují. Už ve čtvrtek 8. června do Jeseníku zamíří další milovníci jednostopých vozidel, tentokrát však na lidský pohon. V odpoledních hodinách začíná prologem v centru města Závod míru U23 – Grand Prix Jeseníky, tedy závod nejlepších silničních cyklistů z celého světa do 23 let.