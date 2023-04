/AKTUALIZOVÁNO/ Jedinou pobočku zachová Česká pošta v Šumperku. Poslední březnový pátek dopoledne oznámila, že pobočky v Temenici, na vlakovém nádraží a v Jesenické ulici zruší. Vedení města bude o situaci jednat.

Pobočka na vlakovém nádraží v Šumperku, kterou hodlá od července zrušit Česká pošta. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Před pobočkou České pošty na sídlišti Temenice čeká před jednou hodinou odpolední matka s dvěma malými dětmi. Na poštu chodí spíš sporadicky.

„Četli jsem, že se má rušit. Mě chybět nebude, ale vidím tu chodit hlavně starší lidi, kteří nejezdí do města na hlavní poštu nebo si tu vyzvedávají důchody. Jim asi chybět bude. My máme auto, nás to neomezuje, ale ty starší lidi bych řekla, že ano,“ uvažuje Nikola Brnyaková.

Kromě té temenické státní podnik od července zruší i pobočky v Jesenické ulici nedaleko základní školy „Hluchák“ a na vlakovém nádraží. Poslední jmenovaná je přitom zcela nově vybavená, v současných prostorách byla otevřena teprve před dvěma a půl lety.

Česká pošta chce uzavřít tyto pobočky:



ŠUMPERK

Jesenická 4

Jesenická 61

Temenická 91

Po třinácté hodině z jejích dveří vychází Oldřich Halaška. „Už jsem se jich ptal, co udělali za malér, že je vedení bude rušit. To je takový nesmysl, to nedokážu pochopit,“ zlobí se senior.

Bude mu pobočka chybět? „No ježišmarijá! Já bydlím pod Holubákem, když toto zruší, máme poštu až ve Vikýřovicich. To je holý nesmysl. Že to ruší pod vodárnou nebo na Temenické, budiž. Ale tady mi to rozum nebere. Pracovníci se tu nezastaví, kolikrát tu mají otevřená dvě tři okýnka, chodí tu spousta lidí. Určitě to nemůžou rušit z důvodu, že je to nevytížené. Prostě to nechápu,“ dodává Oldřich Halaška.

Starosta: Dopad bude obrovský

Podle starosty Šumperku Miroslava Adámka je zavření tří poboček ve městě ze čtyř naprosto výrazný zásah. „Přečetl jsem si dopis, který nám poslali, a čím víc se do toho dostávám, tím víc jsem naštvaný. Souhlasím, že České poště ujel vlak, ale dopad, který to bude na obce a jejich obyvatele mít, je obrovský,“ konstatoval Miroslav Adámek.

Na nádraží v Šumperku se vrátila pošta, má i diskrétní přepážku

Nejvíce mu vadí chybějící komunikace. „Pochopil bych, kdyby to s námi někdo komunikoval, že se dokážeme dohodnout nebo nabídnout, které pobočky zrušit. S námi starosty to nikdo neřešil a máme to přijmout. Jestli se bude postupovat takto, jen to budí naštvanost i u lidí. Vláda tu byla na výjezdu jako v hospodářsky a sociálně ohroženém regionu. Bavili jsme se, že potřebujeme služby, aby nedocházelo k vylidňování. Vím, že pošta je jen malý střípek, ale v kontextu toho, že se o něčem bavíme a pak přijde takové rozhodnutí, mě to štve,“ řekl.

O vzniklé situaci bude jednat s dalšími vedoucími představiteli města. Ve hře je i vyvolání jednání o zachování alespoň jedné pobočky v některé části města.

Lidsky nadšený nejsem

V Šumperku zůstane v provozu pouze hlavní pošta v centru města. Poboček v žádných jiných městech a vesnicích na Šumpersku a Jesenicku se rušení netýká.

V celé republice pošta ruší 300 poboček ze stávajících 3200. Důvodem je špatná ekonomická situace podniku a také fakt, že za posledních pět let klesl zájem o poštovní služby na pobočkách o dvě pětiny.

Podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu nemusí mít nově každá obec nad 2500 obyvatel poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale tří.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Nemůžeme si dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme tři sta poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ uvedl Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.