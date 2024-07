Projektanti v těchto dnech dokončují prováděcí dokumentaci na rekonstrukci českoveského bazénu. Odevzdat ji mají do konce července. „Je to poměrně nákladná záležitost, nechtěli jsme se do ní pouštět bez vidiny financování. A hlavně jsme chtěli mít co nejaktuálnější stav před samotnou výstavbou. Chtěli jsme znovu zhodnotit technologie z hlediska energií, zda se nezměnily zákony nebo normy a podobně,“ řekl starosta České Vsi Petr Mudra.

Ze slepé uličky pomohl kraj

Živou vodou pro dlouho připravovaný záměr byla stopadesátimilionová dotace, kterou v červnu schválili zastupitelé Olomouckého kraje. Z předpokládaných nákladů 250 milionů korun pokryje tři pětiny. Kraj poskytl prostředky poté, co se jako nereálná ukázala možnost získání peněz od Národní sportovní agentury.

„Krajské peníze dáváme do oblasti, která by si sama nepomohla. Vždy zvažujeme, jestli má žadatel možnost získat dotace i z jiných zdrojů. Projekt bazénu v České Vsi se ale ocitl ve slepé uličce. A ačkoli tomu zpočátku nebyli všichni nakloněni, nakonec jsme se shodli a tuto pro Jesenicko klíčovou věc odhlasovali. Byť tento projekt bude započatý a dokončený až v příštím krajském volebním období, současné rozhodnutí kraje bude ku prospěchu Jesenicka na dlouhá desetiletí,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Jednání s vládou i prezidentem

Získání peněz na rekonstrukci bazénu ze státní zdrojů bylo jedním z hlavních témat jednání zástupců místních samospráv s vládou při jejím výjezdním zasedání vlády na Jesenicko i s prezidentem Petrem Pavlem při jeho návštěvě regionu. Nyní se rýsuje možnost, že by na podzim bylo možné Národní sportovní agenturu o peníze na malou infrastrukturu, jakou je i českoveský bazén, přece jen požádat.

„V takovém případě předpokládám, že by se obec přihlásila. Významně by to ulehčilo financování. V tuto chvíli také nevíme, za kolik bude vysoutěženo. Stavební práce se od položkových rozpočtů utrhly o dvacet, třicet procent směrem dolů. V Šumperku jsme krytý bazén opravovali nedávno. S dodavatelem jsme byli velmi spokojeni, ale prošli jsme si anabází neúspěšného uchazeče, který přes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zdržel celou stavbu o jeden a půl roku,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje a radní Šumperku Roman Macek.

Krytý bazén v České Vsi projde radikální přestavbou.