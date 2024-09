Na parkovišti před budovou IPOS v Jeseníku postává v pátek 20. září po poledni skupina lidí. Nabalené batohy, spacáky a karimatky napovídají, by mohlo jít o turisty. Nebo vzhledem k situaci spíš o dobrovolníky, kteří pomáhají s likvidací následků katastrofálních povodní.

„Šest pojede do Kobylé. Paní starostka říkala, že pro vás vyčlenila místnost, kde budete spát. Ano, záchody tam jsou,“ odpovídá vedoucí Odboru přestupků a správních činností Zdeněk Gerstberger na dotazy jedné z žen.

Skupinka tu nepřijela za turistikou ani nejde odklízet povodňové škody. Pomáhá s organizací krajských a senátních voleb, která je v některých obcích nad síly místních i starostů.

Komisaři: máme jídlo i spacáky

„Jedeme z Prahy. Včera jsme dostali nabídku a kdo chtěl, tak se dobrovolně přihlásil. Přivezli jsme všechno, co jsme vzít mohli. Nechtěli jsme s tím, co nebylo nezbytně nutné, zatěžovat zdejší úřad,“ říká Ivan Tobek, zaměstnanec ministerstva vnitra, zatímco nad našimi hlavami přelétává vojenský vrtulník.

„Něco zajistit nemůžeme, to musí zajistit obec nebo statistický úřad. S sebou máme jídlo, spací pytle, teď nás musí někdo odvézt na místo,“ dodává jeho kolegyně.

Cesta do Kobylé se však komplikuje. Jednomu z místních úředníků kdosi volá, že se nemůže dostat do Jeseníku, kde má být členem volební komise. U Vápenné se sesula silnice. „Do lázní máme náhradního člověka. Zavolej Veronice, ať na jedničku někoho dá,“ telefonuje Zdeněk Gerstberger, který má organizaci voleb na Jesenicku na starosti.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s městským úřadem v Jeseníku převzalo organizaci voleb v Kobylé nad Vidnavkou. „Ministerstvo tam posílá volební komisi, protože obec je obrovským způsobem zasažena a všichni se podílí na odstraňování škod. Do Kobylé jede šest zástupců ministerstva vnitra. A v České Vsi byl postaven stan, který bude nahrazovat zničené volební místnosti. Zůstaly tam dva okrsky, ale jsou na jednom místě,“ říká Zdeněk Gerstberger.

Jak má starosta organizovat volby, když lidé nemají co jíst?

V ostatních obcích volby zorganizovat zvládli. „I Kobylá část dokázala zorganizovat samostatně, bohužel nezvládla dodat lidský aparát. Je to malá obec a bohužel nemá, kde brát. Česká Ves si zajistila vše sama, jen obě volební místnosti byly naprosto vytopené a ty další slouží pro humanitární pomoc a ubytování evakuovaných,“ líčí Zdeněk Gerstberger.

Pro starosty zasažených obcí jsou volby povinností, kterou musí splnit. V současné situaci je ale naprostou prioritou odstraňování škod a zprovozňování poničené infrastruktury. „Ve vesnicích, jako je Kobylá, máte na obci starostu, účetní a uklízečku. A jak má starostka organizovat volby, když tam lidi nemají co jíst?“ ptá se Zdeněk Gerstberger.

To už ale přijíždí hasičská dodávka a během chvíle míří i šesticí komisařů přes hřeben Rychlebských hor.

Zkáza horší než v devadesátém sedmém

Vesnice na severní straně Jeseníků povodeň zasáhla velmi těžce. Situace je o hodně horší než při velké vodě v roce 1997, která se stala symbolem katastrofálních povodní. Čím níže leží vesnice po proudu řeky Bělé, tím patrnější je míra destrukce. Při průjezdu Českou Vsí pozorovatel jen stěží hledá lokalitu, která by velkou velkou vodou nebyla zasažena.

U zatáčky nad obecním úřadem řeka se zakousla desítky metrů hluboko do levého břehu a odnesla jej včetně hlavní silnice. Auta zde jezdí po provizorní štěrkové cestě. Všude jsou hromady nepořádku, který místní vynáší ze svých domů i zahrad. Všudypřítomná směs bahna a jemného písku vysychá. Každé projíždějící auto ji zvíří a mračna prachu nepříjemně štípou v očích.

Záplava zdevastovala i pečlivě opečovávané centrum obce. Na místě pečlivě udržovaného parčíku u kostela svatého Josefa, který se změnil v humanitární sklad, je nanesena desítky centimetrů silná vrstva naplavenin. Doputoval sem balík slisovalých plastů i změť dřeva a nejrůznějšího nepořádku.

„Heilige Maria bitte für uns,“ je vytesáno na sloupu se sochou Panny Marie. Přímluva Matky Boží zřejmě zapůsobila. Při povodni z místních nikdo nezemřel, ani není pohřešován. O kus dál na neuvěřitelnou spoušť hledí kamenná matka s dvěma dětmi. Sousoší zde vystavěli původní obyvatelé tohoto kraje na paměť první světové války.

Kromě hnědé je nejčastější barvou v České Vsi červená. Zvládnout katastrofu zde pomáhá velké množství hasičů s typicky červenými vozy. Do práce se zapojují vojáci, Červený kříž i dobrovolníci, až centrum obce připomíná lidské mraveniště.

Buňka? Jsme mile překvapeni

O kus dál na parkovišti u krytého bazénu je klidněji. Stojí zde hasičský kontejner, který se se proměnil ve volební místnost. „Jsme mile překvapeni, že nám byla přistavena buňka. Ještě včera jsme neměli žádné informace, ani jsme neměli upřesněné místo. Zůstali jsme šestičlenná komise. Máme tu teplo, ještě včera jsme měli zprávu, že by nám dali deky. Hlavně si musíme dávat pozor, abychom nezaměnili okrsek jedna a dva, ale počítáme s velmi malou účastí místních. Všichni mají jiné starosti, než volby,“ říká Martina Mičáková, která je zapisovatelkou volební komise.

Jí samotné velká voda vytopila garáž. „Máme vyvýšený dům a suterén se sjezdem do garáže. Bahno jsme nejdřív smetáky, dešťovkou a čerpadlem nahrubo vyčistili. Vše, co jsme měli pod vodou, jsme vynosili a je vyčištěné. Nahrubo máme udělané vše. Naproti přes řeku spadlo půl baráku. Měli tam statika, že prý půjde zachránit. Manžel šel pomáhat tam,“ říká.

Není zdaleka sama, kdo si myslí, že by bylo lepší volby posunout. „My z postižené oblasti si myslíme, že v této situaci volby nejsou na místě,“ dodává.

Po 14. hodině lidé k volbám chodí spíš v jednotkách. „Mně se celkem nic nestalo. Bydlím vedle, odvolíme, protože je to naše povinnost a jdeme znova do práce,“ říká Eva Rašnerová.

Ví, že její muž se k volbám nepůjde. Do Vidnavy, kde je zapsán, se nedopraví. „Spousta lidí se k volbám nedostane. Buď je to odřízlo, nebo jsou dva dny pro ně tak málo, aby se sem jakýmkoli způsobem dostali,“ říká.

Zanadávají si, ale chodí

V sousedním Jeseníku patří k oblastem těžce zasaženým povodní Bukovice. Ve volebním okrsku číslo jedenáct se lidé také spíše trousí. „Jedni tu byli už před druhou hodinou. Museli jsme je zadržet. Další si přišli pro lístky, že jim uplavaly a musí si je prostudovat. Lidi chodí. Zanadávají si, ale chodí,“ popisuje kolem půl čtvrté odpoledne zapisovatelka Alena Kalinová.

Velká voda je i zde hlavním tématem rozhovoru. „Vyhlásili, že už jezdí autobusy. Autobus z Brna do Jeseníku měl hodinu zpoždění. Na každé zastávce do něj lidi nakládali pomoc, až do Jeseníku dojel úplně plný,“ vypráví starší člen komise.

Pomoc zasaženým a popovodňová obnova jsou záležitosti, které v těchto dnech Jesenickem hýbou. Hlavním problémem v regionu budou ještě dlouho, ať už volby vyhraje kdokoli.