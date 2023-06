Problémy přináší nárůst cen energií . Jen zálohy na plyn vzrostly z 90 na 330 tisíc korun. Zatímco v roce 2021 obec provoz bazénu dotovala 3,6 milionu korun, loni to bylo už 5,7 milionu a pro letošek činila prognóza osm milionů. „Zastupitelé stanovili finanční strop, že do bazénu může obec včetně oprav dát jen pět milionů korun za rok. Kdyby přišla oprava za více než dvě stě tisíc korun, už by to znamenalo pro provoz bazénu úplný stop,“ konstatoval ředitel Michálek.

Proč dospělí návštěvníci na českoveský bazén nemíří? „Ke klasické pětadvacítce nemáme co nabídnout. V dnešní době lidé chtějí whirlpool , kde zrelaxují, páru, saunu . A také tu není vyžití pro děti. Malý bazén, skluzavka,“ nastínil Roman Michálek.

Poslední vážnou havárii přitom na českoveském bazénu řešili loni před Vánoci, kdy z jeho vany unikalo za tři dny třicet kubíků vody. Provizorně bylo na několika místech opraveno dno a retenční nádrž. „I v návaznosti na to zastupitelům došla trpělivost. Bylo velké jednání, zda bazén k 1. březnu nezavřít. Nakonec vznikl kompromis, že se zavře přes léto, kdy je nejslabší návštěvnost, abychom ho mohli zase v říjnu otevřít a mohl fungovat pro základní školy,“ řekl Roman Michálek.

Nejstarší bazén v ČR řeší závadu za závadou. Na dotaci Česká Ves nedosáhla

Českoveský bazén byl postaven na přelomu 60. a 70. let 20. století. Jeho tehdejší stavitelé by se asi divili, že i po více než padesáti letech funguje prakticky v původním stavu. Už před řadou let jej měl nahradit aquapark v sousedním Jeseníku, k jeho výstavbě však nikdy nedošlo. Obec tak připravila projekt na kompletní rekonstrukci svého bazénu.

„Projekčně jsme připraveni od loňského roku, finančně vůbec. Já už tomu říkám podvod od Národní sportovní agentury. Nedodrželi vlastní výzvu a změnili ji tak, že z peněz z rozvoje regionů s malou sportovní infrastrukturou se staví bazén v Brně. K tomu není co dodat,“ konstatoval před nedávnem starosta České Vsi Petr Mudra.

Jesenický aquapark skončil, definitivně

Podle parametrů Národní sportovní agentury by musel mít bazén šest drah, tribunu a restauraci. To by však dvousetmilionovou investici prodražilo o polovinu.

Počet zaměstnanců českoveského bazénu klesne. Ze sedmi odejdou dva od 1. června do důchodu, zbytek bude mít jinou práci v obci. „Budou docházet i sem na bazén. Musíme pouštět vodu, aby nám nezarostly trubky. Zastavíme plyn, bazén necháme napuštěný, nebudeme topit, musíme snížit výkon vzduchotechniky,“ nastínil.

V půli roku obec vyhodnotí, kolik peněz na provoz na letošní rok ještě zbývá. Od toho se bude odvíjet, v jakém režimu bude bazén na podzim fungovat. „Hlavní bude velká revize financí. V půlce července bychom měli vědět,“ uzavřel Roman Michálek.