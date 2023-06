Roman Janas hledá jména, fotografie a osudy druhoválečných zajatců na Jesenicku osmnáct let. Šest let pracoval s kolegou Pavlem Macháčkem na nyní vydané knížce. „Materiálů jsem měl strašně moc. Ukládat to do počítačů nebo samostatně na papíry; až tu jednou nebudu, kdo se v tom vyzná? V knižní podobě tu nějaká práce zůstane a hlavně na ni může někdo za pár let navázat,“ objasňuje svou motivaci k vydání knihy.

Publikace na 260 stranách představuje mateřský zajatecký tábor v Łambinowicích u Nysy, které dnes leží v Polsku, a dále jednotlivé lokality na Jesenicku, v nichž byli zajatci umístěni.

Sto šedesát pracovních komand

V regionu existovalo sto šedesát pracovních komand, kterými prošlo šest tisíc zajatců. Komanda měla velmi různou podobu: od komplexu bývalého kněžského semináře ve Vidnavě, kde byli ubytováni francouzští důstojníci, přes ubikace v areálech průmyslových závodů až po lágry s dřevěnými budovami obehnanými ostnatým drátem hluboko v lesích, kde byli na nejtěžší práci umísťováni zejména Sověti.

Největší z těchto lágrů se nacházely na Rejvízu, v areálu MUNA v Mikulovicích a u Domašova. Dnes z nich nezbylo prakticky nic s výjimkou trojice lesních hřbitovů. Na MUNĚ připomínka mrtvých chybí, místo hromadného hrobu je neznámé.

Na Jesenicku trpěly tisíce válečných zajatců. Jejich jména připomíná památník

Mezi tím, jak nacisté zacházeli s vězni různých národností, byl obrovský rozdíl. Zatímco v případě západních zajatců museli dodržovat veškeré konvence, v případě sovětských nedodržovali prakticky nic. „Životnost Sovětů v letech 1941 až 1942, pokud se dostali do těch lesních táborů, byla zhruba dva měsíce. Nemoci, špatná strava, otřesná hygiena, žádná zdravotní péče. Většinou to byla kombinace všech těchto věcí,“ líčí Roman Janas.

Rodáka z Valašska s britským občanstvím zajali na Krétě

Třetí část knihy je věnována příběhům patnácti zajatců různých národností. Jediným Čechoslovákem mezi nimi je Kurt Groll. Rodák z Valašského Meziříčí židovského původu na začátku války uprchl. V Palestině vstoupil do britského vojska a byl zajat na Krétě. Protože měl v té době britské občanství, nebyl automaticky poslán do koncentračního tábora, ale do tábora v Łambinowicích, odkud se dostal na Jesenicko.