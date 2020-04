S krabicemi s heslem v češtině a čínštině se setkali pracovníci Charity. Leták byl přilepený na krabicích s jednorázovými rukavicemi. Fotografie krabic se začala šířit na sociálních sítích, kde se setkala s velkou odezvou veřejnosti.

„Zásilky materiálu šly do zařízení v sociálních službách i do nemocnic. Šly tam i s těmi krabicemi, my jsme nebyli jediní,“ poznamenal ředitel Arcidiecézní Charity Olomouc Václav Keprt.

Ochranné pomůcky přerozděluje olomoucký krajský úřad. Materiál obdrží od ministerstva zdravotnictví nebo vnitra. Podle náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví Dalibora Horáka nikdo z personálu krajského úřadu ani olomoucké fakultní nemocnice zevnějšek obalů ochranných prostředků nijak neupravuje.

„To ani není možné, všichni zainteresovaní jsou plně zaneprázdněni příjmem dodávek, jejich rozdělením pro jednotlivé skupiny odběratelů a následnou okamžitou distribucí. Osobně jsem si v tom kalupu vzhledu krabic vůbec nestihl všímat, takže nedokážu potvrdit, jestli něco takového na krabicích, které mi prošly rukama, bylo či nebylo,“ dodal.

Deník o vyjádření požádal i představitele českého státu. Mluvčí vlády odkázala na ministerstvo vnitra, které má distribuci ochranných pomůcek na starosti a kde sídlí Ústřední krizový štáb. Odpověď z resortu vnitra nepřišla.

Kateřina Procházková z projektu Sinopsis sdělila, že tyto letáky s texty se na krabice lepí v Čínské lidové republice. Činí tak pravděpodobně výrobci na pokyn vlády. Lepí je na zboží, které si vlády jiných států kupují, i na ty, které do některých zemí přišly jako dary, ať už některým zemím či čínským komunitám ve světě.

Čínská propaganda

„Jde o součást propagandy, kterou Čínská komunistická strana teď v době krize využívá na vylepšení obrazu Číny jako světové velmoci, která pomáhá celému světu a zvládá vše - samozřejmě díky komunistické straně Číny a vládě. Celou věc pak komunikuje dvěma způsoby: pozitivním, že Čínská lidová republika díky Komunistické straně Číny vše zvládá, a negativním, že za pandemii může někdo jiný, ať USA, Itálie či Japonsko,“ uvedla Kateřina Procházková.

Sinopsis je projekt neziskové organizace AcaMedia, na kterém odborně spolupracuje Katedra sinologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho cílem je podávat pravidelný přehled o vývoji v Číně a o dopadech v současném světě z pohledu čínských, českých a světových médií a pozorovatelů.

Česko v polovině března darovalo Číně devět tun ochranných pomůcek. Záhy se však epidemie začala šířit i v Česku. Čína tak část nabídnuté pomoci nevyužila. V Česku ukázal kritický nedostatek ochranných pomůcek, a tak je Česko začalo v Číně nakupovat, a to v řádu miliard korun.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka Česká republika v dané situaci neměla jinou možnost. Na konci března informoval týdeník Respekt, že se čínští překupníci snažili v Česku během ledna a února organizovaně nakupovat zdravotnický materiál, který je klíčový k ochraně před novým typem koronaviru. Informace o těchto nákupech měla dostat i vláda.