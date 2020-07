Omezení sevřela zejména střed města od náměstí Osvobození po Sokolskou ulici. K dlouhodobým stavebním akcím se přidaly krátkodobé uzavírky. Nejpalčivějším problémem je zneprůjezdnění Žižkovy ulice, která tvoří dopravní tepnu města.

Kdo se například potřebuje dostat z výpadovky na Rovensko na Masarykovo náměstí, toho objížďka vede přes Krumpach. Po cestě však potká hned několik omezení: vyfrézovanou vozovku poblíž Katolického domu nebo staveniště na Sokolské ulici. V úzkém hrdle Komenského ulice pak dopravu řídí kyvadlově semafory.

Jako v počítačové hře

Průjezd městem tak autorovi tohoto textu připomenul počítačovou hru z let jeho dětství, kdy hlavní hrdina při cestě za princeznou v nedobytné pevnosti musel překonat řadu nástrah a překážek. Nyní se aktéry podobné „hry“ stali motoristé v Zábřehu.

Polovina Sokolské ulice poblíž Kovony se změnila ve výkop. Ve zbylé půli stojí nákladní auto na blikačkách. Za ním sanitka a dalších několik osobáků.

„Ještě kousek, dobrý,“ naviguje pracovník stavby řidiče, který do výkopu sype přívěs plný štěrku.

„Já vám to taky nezávidím,“ baví se řidička v červené Octavii s jedním z dělníků. Někteří řidiči za ní však takovou trpělivost nemají a na křižovatce se otáčí.

To si vyfoťte, ten bordel

Nervy na pochodu má z dopravní situace řidič modré Fabie, kterému se podařilo prokličkovat až na Masarykovo náměstí. „To si vyfoťte, ten bordel,“ vyzývá reportéra Deníku, jakmile vystoupí z auta.

Centrum města není jediná problémová lokalita. Na sídlišti Severovýchod budují stavbaři kanalizaci, vyfrézovaná je i vozovka na frekventované Postřelmovské ulici. Uzavřené jsou navíc i některé cesty v okolí města, do Leštiny nebo Růžového údolí.

Nepřehledná směsice značek

Ulice Zábřehu tak lemuje spleť dopravních značek vyznačujících objížďky, zakazujících stání či upozorňujících na slepou ulici. Některé s dodatkovou tabulkou, že brzy skončí nebo teprve začnou platit. Dohromady tvoří těžko přehlednou směs.

Nejhorší komplikace budou mít řidiči brzy za sebou. Ještě tento týden má být zprovozněna klíčová Žižkova ulice. Většina krátkodobých uzavírek podle starosty Zábřehu Františka Johna souvisí s řešením reklamací po velké výstavbě kanalizace před pěti lety. Nyní totiž končí záruční období.

„Byli jsme se zhotovitelem, správou silnici a Vodohospodářskými zařízeními Šumperk domluveni, že to necháme až téměř na závěr pětiletého období, aby se stavbaři do města nemuseli opakovaně vracet. Jsou to rychlé akce. Nejedná se o žádné výkopy, jen vyfrézování a pokládku nového asfaltu, případně opravy kanalizačních vpustí a uzávěrů,“ řekl.