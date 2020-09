Radnice na webu města zveřejnila dvoustránkový leták s informacemi o čtyřhvězdičkovém hotelu. V textu o něm hovoří jako o „synonymu úspěchu, luxusu a jedinečnosti pro nejnáročnější klienty.“

„Informační leták jsme zpracovali, abychom si otestovali, zda vůbec můžeme o prodeji uvažovat, zda existuje zájemce o hotel v této podobě. Chceme otestovat možnosti trhu,“ řekl místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Oddělení majetku má leták rozeslat potenciálním investorům v oblasti hotelnictví a inzerovat jej na realitních webech. Do konce roku bude sbírat odezvy.

„Poté bychom získané informace vyhodnotili. Budeme mít lepší podklady pro rozhodnutí, co s hotelem Slovan dál,“ dodal Tomáš Vlazlo.

Cena podle znalce? 30,5 milionu

Radnice si nechala vypracovat znalecký posudek. Pokud by hotel odkoupil stávající nájemce, cenu znalec určil na 30,5 milionu korun. Když by objekt kupoval jiný zájemce se současným nájemníkem, cena by byla zhruba o tři a půl milionu korun nižší.

Hotel má dlouhodobě v pronájmu společnost Alteris. Její zástupci již dříve s městem o možném odkupu jednali.

„Zájem bychom měli, ale situace je mimořádně složitá. Záleží na ceně, na podmínkách. Hotel sám o sobě je na hraně rentability a provozuschopnosti. Smysl by to mělo řešit společně s vedlejším domem (obchodní centrum Alkron, pozn. red.) kvůli možnosti rozvoje wellness i vyšší kapacitě. Hotel v současné podobě je velice nešťastný. Sice je to luxusní čtyřhvězda, ale má velké náklady na energie, personál, nejdou v něm realizovat úspory. A absolutně v něm chybí wellness,“ řekl Miloš Lippert ze společnosti Alteris. Výpověď od města firma nedostala. I pokud by ji obdržela, může prostorách ještě tři roky podnikat.

Řada věcí dosluhuje

Negativem pro potenciálního kupce je i technický stav zařízení a vybavení. Řada věcí podle provozovatele hotelu po letech fungování dosluhuje.

V síti LippertHotels jsou kromě jesenického Slovanu další dva hotely. Miloš Lippert přiznává, že samostatné provozování Slovanu by nedávalo ekonomický smysl. Ve slabších letech jej dotují ostatní zařízení.

„Pro nás je to třešnička na dortu. Je jako mercedes, kterým kterým se můžete chlubit, ale má šílené náklady na provoz a údržbu a nemá reálný přínos. Vedle toho máte octavii, která to odedře, ale není tak nákladná. Slovan nám dělá radost co se týká provozu. Z ekonomické stránky nám přispívá k celkovému obratu. Můžeme dosáhnout lepších cen, než kdybychom měli jen jeden malý hotel na náměstí Jeseníku,“ dodal Miloš Lippert.

Majitele měnil hned několikrát

Hotel Slovan po sametové revoluci několikrát měnil majitele, patnáct let byl uzavřen. Objekt nakonec koupilo město, které jej v letech 2005 až 2007 rekonstruovalo. Oprava včetně dostavby sousedního obchodního centra Alkron přišla na bezmála 190 milionů korun. 170 milionů pokryla státní a evropská dotace.

Slovan měly tři roky v pronájmu priessnitzovy lázně. Výše nájemného tehdy činila necelých dvě stě tisíc korun měsíčně. Poté jej necelý rok provozovala společnost J.R.J. Firma Alteris jej má v pronájmu od roku 2012. Současné měsíční nájemné činí bez DPH necelých čtyřicet tisíc korun.

Zájem o hotel Slovan město sonduje v době, kdy se sektor hotelnictví dostává vlivem koronavirových omezení do ekonomických problémů. Na realitních webech jsou stovky nabídek na prodej hotelů či penzionů. S postupující krizí oboru lze očekávat, že jejich počet ještě poroste.