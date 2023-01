Michal Zácha, náměstek olomouckého hejtmana, přerovský radní (ODS).

Michal Zácha, přerovský radní (ODS), náměstek olomouckého hejtmanaZdroj: Archiv M. Záchy, se souhlasemV obou kolech jsem volil nově zvoleného pana prezidenta, takže jsem spokojený. Myslím, že jeho předvolební kampaň byla velkým dílem úspěchu a celkového výsledku. Nenechal se vyprovokovat, odpovídal věcně, přesně a těžko bychom hledali téma, kdy by řekl, že neví. Jeví se mi jako multifunkční prezident, který by mohl stmelit naši společnost. Kampaň měla i svou odvrácenou stránku, kterou zažíváme v posledních letech i my na komunální úrovni - že to není o práci, ale o vytahování špíny a pomluv.

Pro přímou volbu prezidenta jsem, i když si myslím, že by měl být výběr kandidátů trochu užší a někteří tam byli vyloženě do počtu.