Vyprodaná hala v Olomouci zažila lahůdku: Dickinson z Iron Maiden s filharmoniky

VIDEO / FOTOGALERIE / Olomouc zažila v neděli večer ojedinělou hudební událost. Do hanácké metropole zavítal jako do jediného města ve střední Evropě projekt zakládajícího člena skupiny Deep Purple Jona Lorda „Concerto for Group and Orchestra“.

Supergroup a Filharmonie - Concerto for group and orchestra, 2. dubna 2023, Olomouc. | Video: Deník/Lukáš Kaboň