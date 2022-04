Covid srazil cestovní ruch v Jeseníkách na kolena. Vzpamatovávat se bude roky

Hory plné lidí, ale restaurace a ubytovatelé bez tržeb. Tak by se daly shrnout dopady covidového období na cestovní ruch v Jeseníkách. Než se sektor, který na Šumpersku, Jesenicku a Bruntálsku živí tisíce lidí, dostane do původní kondice, bude to podle místních podnikatelů trvat roky. Vyhlídky na oživení podle nich brzdí válka na Ukrajině, lidé prchající z konfliktem zasažených oblastí by na druhou stranu mohli najít pracovní uplatnění právě v cestovním ruchu.

Turistický ruch v oblasti Pradědu. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Poslední dva roky panoval v Jeseníkách paradox: Do hor mířilo množství lidí snad ještě větší než dříve. Nesměli však na sjezdovky, neměli se kde ubytovat nebo najíst. Na podnikatele v turistickém ruchu tvrdě dopadala covidová omezení. A zprostředkovaně i na řadu dalších. „Pokud byly zavřeny stravovací zařízení nebo hotely, mělo to dopady na další odvětví: prádelny, pekařství, obchody a jiné navazující služby. V souvislosti s turismem zůstaly problémy týkající se například odpadu, ale nepřišly příjmy v rámci služeb," konstatoval předseda správní rady Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a starosta České Vsi Petr Mudra. Turistický ruch je dnes v podstatě průmyslové odvětví. V roce 2019 tvořil spolu s kulturou, sportem a volnočasovými aktivitami sedminu české ekonomiky. V regionu Jeseníků bude tento podíl mnohem vyšší. Už jen proto, že jsou zde mnohem méně zastoupeny například tradiční strojírenské obory. Návštěvnost s ubytováním šla prudce dolů Vliv covidových restrikcí na turismus ilustrují statistiky Českého statistického úřadu. Ten sleduje parametr návštěvnosti, tedy počet ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních s minimálně pěti pokoji a deseti lůžky. A také počet nocí, které ubytovaní v těchto zařízeních stráví. Parametr návštěvnosti klesl mezi lety 2019 a 2021 v Jeseníkách o třetinu, počet přenocování o více než čtvrtinu. V době nejtvrdšího lockdownu v prvním čtvrtletí roku 2021 byla návštěvnost Jeseníků oproti roku 2019 méně než desetinová. Podle projekcí se suma peněz, které návštěvníci v cestovním ruchu spotřebují, vrátí na předcovidové hodnoty podle odborníků nejdříve v roce 2024, možná ale také až v roce 2028. „Cesta zpátky bude minimálně tří až pětiletá. Po tu dobu se budeme vzpamatovávat z následků covidu. Místo, abychom zkvalitňovali služby, se je budeme snažit dostat na úroveň před dvěma lety. Uvidíme ale, jaké následky budou mít další krize, které přichází," poznamenal Petr Mudra. Práce v cestovním ruchu? Šance pro uprchlíky Během covidových omezení řada zaměstnanců obor cestovního ruchu opustila. „Menší zařízení, která měla stabilní tým, si ho udržela. Větší ale propouštěly a ani neočekávaly, zda se jim lidé vrátí. Čekaly, co bude a věděly, že až přijde potřeba, musí někoho nabrat. Ty budou mít velký problém znovu získat kvalitní pracovníky, protože přešli do jiných segmentů. Práce v cestovním ruchu je řehole. O víkendech, o večerech, kdy všichni mají volno, tak všichni v cestovním ruchu pracují," řekl ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak. Šancí jsou podle něj naopak noví pracovníci z řad uprchlíků z Ukrajiny. Největším problémem pro turismus v Jeseníkách tak zůstává nejistota, nově vyvolaná válkou na Ukrajině. „Cestování a pobyt v přírodě je jednou ze základních potřeb. Lidé přijedou tak jako tak. Je ale otázkou, na jak dlouho a kolik peněz tu utratí. Záleží i na poskytovatelích služeb, jak dovedou být chytří, a jak dokáží díky svým aktivitám a nabídkám dostat z lidí peníze. V infrastruktuře udělaly Jeseníky za poslední dva, tři roky velký pokrok dopředu," uzavřel Tomáš Rak.