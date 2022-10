V některých okresech Olomouckého kraje zároveň poskočily počty nemocných s běžnými akutními respiračními infekcemi. Nejvíce na Prostějovsku, kde kašel a rýma trápí hlavně děti do pěti let.

„S platností od středy 5. října je ve Fakultní nemocnici Olomouc vyhlášen zákaz návštěv u hospitalizovaných pacientů. V individuálních případech je návštěva povolena se souhlasem ošetřujícího lékaře,“ informoval mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Zákaz návštěv se netýká přítomnosti otce u porodu a není omezena hospitalizace doprovázející osoby u dětí hospitalizovaných na Dětské klinice.

„Navštěvující osoba v každém případě nesmí vykazovat známky infekčního onemocnění a po dobu návštěvy je povinna používat respirátor,“ poukázal mluvčí.

V nemocnici od středy zároveň musí nosit respirátory personál na odděleních, kde je hospitalizován pacient s prokázaným onemocněním covid.

Fakultní nemocnice od soboty zavře odběrové místo na covid

Hajdůch: Nejvyšší čas na roušky

Podle Mariána Hajdúcha, šéfa Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého, je nejvyšší čas nařídit ochranu dýchacích cest alespoň v dopravě a ve zdravotnických i sociálních zařízeních.

„Možná na hromadných akcích. Počty hospitalizací kvůli nemoci covid-19 strmě rostou, jak jsem upozorňoval opakovaně, je to mimo jiné spojené i s volební mobilitou. Preventivní opatření realizovaná na vrcholu epidemické vlny očekávaný efekt nepřinesou,“ apeloval na sociální síti docent Hajdúch.

Cukr za 40 korun? V obchodech zdražuje. Vánoční cukroví bude jen pro bohaté

Mezi dětmi výskyt minimální

V Olomouckém kraji v minulém týdnu vzrostl počet pozitivně testovaných na covid, ale jen mírně.

„Konkrétně o dvě procenta,“ informovala v pátek mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Průměrná týdenní incidence na 100 tisíc obyvatel dosahovala v pátek hodnoty 138. V posledních dnech jsou čísla podobná. Nákaz mírně přibylo. Ve středu 5. října byla incidence na hodnotě 153.

„Nejvíce pozitivních osob je aktuálně mezi dospělými ve věkové skupině 45-54 let, naopak mezi dětmi a mladistvými do 18 let je výskyt onemocnění minimální,“ informovala v pátek Koutná.

Ředitelka léčebny ve Šternberku: Hrůza na oddělení 15? Velká přestavba už začala

Nejvyšší nemocnocnst na Prostějovsku

S podzimem se zvedají i počty nemocných s běžnými respiračními infekcemi.

V Olomoucké kraji byla v minulém týdnu nejvyšší nemocnost na Prostějovsku – 2040 případů na 100 tisíc obyvatel. Následovaly Jesenicko a Olomoucko s 1416 a 1398 případy. Nejvíce marodí děti do pěti let – na Prostějovsku 8158 nemocných na 100 tisíc obyvatel.

Hygienici vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, která odpovídá sezoně, apelují na osobní odpovědnost každého občana při dodržování základních hygienických pravidel.

„Lidé, kteří jsou nemocní, ať už se jedná o onemocnění covid-19 nebo jinou respirační infekci, by měli být ke svému okolí ohleduplní a pokud se necítí dobře, měli by zůstat doma a neroznášet nákazu. Toto jednoduché pravidlo je ten nejjednodušší způsob, jak může každý z nás přispět a zabránit tak případnému šíření nemoci,“ připomněla mluvčí KHS Markéta Koutná.