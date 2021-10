Ve čtvrtek bylo v Olomouckém kraji aplikováno celkem 460 dávek vakcíny proti koronaviru. Třetí dávku dostalo 635 zájemců. Celková proočkovanost obyvatel je přes 50 procent. Ve vztahu k populaci, kterou zatím lze očkovat, je to 60 procent.

Epidemie koronaviru v Olomouckém kraji nabrala na síle. Za čtvrtek přibylo 77 nově potvrzených případů nákazy, ve středu to bylo 84. Týdenní incidence v kraji poskočila ze čtvrtečních 52 na 55 případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Na infekčním oddělení v Prostějově zaznamenali nárůst pacientů, jeden vyžaduje umělou plicní ventilaci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.