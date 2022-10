Podle praktických lékařů je to dáno zejména tím, že se na nový typ koronaviru už netestuje jako dříve. Počty covid pozitivních v ordinacích jsou podle nich v těchto sychravých dnech srovnatelné s pacienty s běžnými sezónními viry. Těžké průběhy u covidu jsou spíše výjimečné.

Za období od 14. do 20. října eviduje Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje celkem 834 osob s pozitivním výsledkem testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2. Oproti předchozímu týdnu je to pokles o 33 procent. Nejvíce nakažených je ve věkové skupině 45 až 54 let.

„Nejvyšší záchyt je v okrese Olomouc (398), následuje Šumperk (168), Přerov (151), Prostějov (98) a Jeseník (19).

Průměrná týdenní incidence na 100 tisíc obyvatel dosahuje k dnešnímu dni hodnoty 85 potvrzených případů,“ informovala v pátek mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Méně pozornosti i těžkých průběhů

Podle praktických lékařů z Olomoucka je pokles daný zejména tím, že se méně testuje a lidé už nevěnují novému koronaviru takovou pozornost.

V populaci se hlavně nešíří varianta, která by měla těžký klinický průběh, jako měla delta. U rýmy není nutné hned kupovat test nebo běžet do ordinace praktika. Ale záleží na celkových klinických příznacích.

„Máme dva tři covid pozitivní denně. Jinak chodí pacienti s běžnou respirační infekcí: kašel, rýma, nachlazení. Celkově je to tak půl na půl,“ přiblížila praktická lékařka Věra Katzerová, předsedkyně praktiků pro dospělé na Olomoucku.

Pacienti, kteří přicházejí s covidem, mají většinou spíše lehký průběh nebo jsou zcela bezpříznakoví. „Zápal plic u covid pozitivního pacienta jsme za poslední měsíc neměli žádný,“ potvrdila.

Z covidu se tak podle odborníků postupem času stává běžné respirační onemocnění, které nevymizí, ale lidé se s ním budou potýkat i nadále. Stejně jako s běžnými sezonními viry a chřipkou.

Očkujte se proti chřipce

V souvislosti s rostoucím počtem lidí trpících těmito běžnými respiračními infekcemi lékaři doporučují hlavně starším lidem, chronicky nemocným pacientů a zdravotníkům, aby se nechali včas očkovat proti chřipce.

„Vakcína je účinná a bezpečná. Kdo má zájem, má možnost se nechat naočkovat. Vakcín je dostatek,“ dodala Věra Katzerová.

Hygienici opakovaně apelují, aby lidé, kteří jsou nemocní, ať už jde o covid-19 nebo o jinou respirační infekci, byli ke svému okolí ohleduplní a pokud se necítí dobře, zůstali doma a neroznášeli nákazu.

„Toto jednoduché pravidlo je ten nejjednodušší způsob, jak může každý z nás přispět a zabránit tak případnému šíření nemoci,“ připomněla mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.

V řadě lůžkových zdravotnických zařízení v Olomouckém kraji v souvislosti s epidemiologickou situací navíc nadále platí zpřísněný režim pro návštěvy.