„V Olomouckém kraji dochází v posledním týdnu k pozvolnému nárůstu nových případů nákazy způsobené koronavirem SARS-CoV-2,“ sdělila v pátek mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Za sledované období 10. až 16. září eviduje KHS 102 pozitivních případů onemocnění Covid-19. V době od 3. až 9. září to bylo 65.

Počet potvrzených případů za posledních 7 dní na 100 tisíc obyvatel je 15. Celostátně je na hodnotě 28. Olomoucký kraj stále patří mezi regiony s nejnižším výskytem nákazy.

Nejvíce nemocných se momentálně nachází v okrese Olomouc, nejméně naopak na Jesenicku.

„Nejvyšší počet nakažených je v Olomouckém kraji mezi dětmi a mladistvými ve věkové kategorii 12 až 19 let. U potencionálně ohrožené skupiny dětí ve věku do pěti let a u kategorie obyvatel nad 65 let je registrován jen sporadický výskyt onemocnění v řádu jednotek případů,“ uvedla mluvčí Koutná.

I přes mírně se navyšující počty případů podle epidemiologů má onemocnění ve většinovém podílu nezávažný průběh.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc nebyl v pátek dopoledne hospitalizovaný žádný pacient s Covidem-19.

Na infekčním oddělení prostějovské nemocnice pět. „Z toho jeden je na jednotce intenzivní péče,“ sdělil v pátek Olomouckému deníku mluvčí nemocnice Adam Knesl.

Mezi pacienty jsou podle mluvčího i lidé, kteří se nechali naočkovat proti Covidu-19.

Nemocnice v Jeseníku, Šternberku i Přerově jsou bez pacientů s koronavirem.

„KHS i nadále apeluje na důsledné dodržování základních hygienických pravidel a používání adekvátní ochrany dýchacích cest,“ zdůraznila mluvčí Koutná.

Ve čtvrtek bylo v Olomouckém kraji podle údajů ministerstva zdravotnictví vykázáno 719 dávek vakcín proti koronaviru, v průměru jich v tomto týdnu bylo denně 540. Celkem bylo vykázáno 618 873 očkování.

Ukončené očkování má v Olomouckém kraji přibližně 50 procent obyvatel.