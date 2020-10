Otevřeno bude jako každý rok, pokud nevydá vláda nějaká další omezující opatření.

"Provoz hřbitovů nebude omezen, je zachována běžná provozní doba. Na území Prostějova spravujeme čtyři hřbitovy, Městský na ulici Brněnská, ve Vrahovicích, Krasicích a v Žešově," informuje mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Standardní otevírací dobu hlásí i z Přerova. "Otevírací doba bude standardní, do 31. října od 7.00 do 20.00 hodin, od 1. listopadu pak od 7.00 do 17.00 hodin," říká Bohumír Střelec, jednatel Technických služeb města Přerova, které mají na starosti údržbu přerovských hřbitovů.

Rozšířenou provozní dobu budou mít třeba na Šumpersku. Konkrétně od pondělí 26. října až do následujícího pondělí 2. listopadu. Brány hřbitovů budou otevřeny od sedmé hodiny ranní do dvacáté hodiny večerní. Stejně tak budou moci lidé navštívit místo odpočinku svých bližních i v Hranicích.

"My máme otevřeno pořád stejně, od sedmi ráno do osmi do večera, o dušičkách při zvýšeném provozu i déle," komentoval Michal Vincker, vedoucí provozu společnosti Ekoltes Hranice, která se stará o místní hřbitov.

Kontrola počtu lidí? Zatím ne

Zvýšenou kontrolu pohybu lidí zatím nikde neplánují.

"Zatím nic takového, jako zvýšenou hygienu nebo počítání návštěvníků v plánu nemáme. Budeme ale plně respektovat případná další nařízení vlády," informoval Bohumír Střelec.

V obdobná situace jako v Přerově je i na dalších hřbitovech po celém území kraje. Vzhledem k situaci se ale například letos v Prostějově nebude navyšovat počet linek Městské hromadné dopravy. "Posilovat jízdní řády nebudeme," potvrzuje informaci Jana Gáborová.

Krizový štáb pořeší olomoucké dušičky

Samostatnou kapitolou je krajské město Olomouc, kde bude rozhodovat o průběhu dušičkového období krizový štáb.

"O fungování městské příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce v dušičkovém období se bude rozhodovat na úrovni Krizového štábu města, který zasedá v úterý 27.10. Jakmile budou známy podrobnosti, zveřejníme je na webu města i webu hřbitovů," poskytla Deníku odpověď na dotazy Radka Štědrá, mluvčí olomouckého magistrátu.

Pozor na zloděje

Nad bezpečností či případným porušováním vládních nařízení bude ale bdít policie. Ve větších městech se zapojí i strážníci městské policie.

„Žádáme všechny návštěvníky hřbitovů, aby věnovali pozornost řádnému zabezpečení svých vozidel, aby zkontrolovali jejich uzamčení a nenechali na viditelných místech ve voze odložené žádné cenné věci, jež by se mohly stát lákadlem pro zloděje,“ říká Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí olomouckého krajského policejního ředitelství.

Současně upozorňuje, že věci nemusejí být v bezpečí ani tehdy, pokud si je lidé vezmou s sebou na hřbitov.

„Obratný zloděj dokáže využít i chvilky nepozornosti, aby si přisvojil například kabelku odloženou na náhrobku. Své věci by proto měli mít návštěvníci hřbitova vždy v dosahu a na očích,“ nabádá k obezřetnosti policejní mluvčí.

Ze samotných hrobů podle ní mizí nejčastěji svíčky, věnce, sošky a různé dekorativní předměty. Tedy věci, které lze snadno a rychle zpeněžit. „V některých případech nedokáží poškození policistům popsat odcizené věci. Proto je dobré původní stav hrobu vyfotit,“ dodává Vybíhalová.

Úprava hrobu za poplatek?

Z důvodu povinné karantény nebo obav z možného nakažení je někde možná i úprava hrobu. Například v Přerově to je závislé na velikosti hrobu.

"Tuto službu dokážeme zajistit. Cena se pohybuje v rozmezí 150 až 400 korun, podle velikosti hrobu," informoval Bohumír Střelec,

V Šumperku si mohou zájemci objednat úklid hrobu či květinovou výzdobu například u místní firmy Údržba zeleně a parků s.r.o.

„Už jsme několik podobných zakázek měli, jsme schopni zajistit vše kromě kamenických prací. Stačí když nám zájemce zavolá, sdělí jméno na náhrobku a část hřbitova, kde se hrob vyskytuje,“ uvedla jednatelka firmy Marie Navrátilová a tím, že cena služby je pohyblivá.

Konkrétní odpověď nedokázali poskytnout na prostějovské radnici.

"Nedovedu posoudit, zda poskytování této služby je omezeno nařízením vlády. Cena je na dohodě zákazníka s poskytovatele služby, my to nevíme ani neřešíme," odpovídá mluvčí Jana Gáborová.

V Hranicích se hroby neupravují. "My takovou službu v nabídce nemáme," říká Michal Vincker.

HŘBITOVY - OTEVÍRACÍ DOBA

Městský hřbitov v Prostějově

Otevřeno: říjen, listopad (7.00 – 18.00), v den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle, oevřeno od 7.00 do 20.00

Hřbitov Konice

Otevřeno: říjen (7.00 – 21.00), listopad (7.00 – 17.00), v den Památky zesnulých až do neděle 8. listopadu (7.00 – 21.00)

Městský hřbitov Kostelec na Hané

Otevřeno: říjen (7.00 – 19.00), listopad (8.00 – 17.00), v den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle od 7.00 do 20.00

Šumperský hřbitov

Otevřeno: říjen, listopad (8.00 – 18.00), od pondělí 26.10. do pondělí 2.11. od 7.00 do 20.00

Hřbitov Jeseník – Bukovice a Husova ulice

Otevřeno: říjen (7.30 – 20.00), listopad (8.00 – 17.00), od pondělí 26.10. do pondělí 2.11. od 7.00 do 20.00

Pohřebiště Mohelnice

Otevřeno: říjen (7.00 – 20.00), listopad (8.00 – 18.00), od pondělí 26.10. do pondělí 2.11. od 7.00 do 20.00

Olomouc - Ústřední hřbitov Neředín

Otevřeno: říjen, listopad (7.00 – 18.00)

Hřbitov Olomouc Svatý Kopeček

Otevřeno: říjen (7.00 – 19.00), listopad (7.00 – 18.00)

Městský hřbitov ve Šternberku

Otevřeno: říjen (7.00 – 18.00), listopad (7.00 – 17.00), v den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle od 7.00 do 20.00

Městský hřbitov Přerov

Otevřeno: říjen (7.00 – 20.00), listopad (7.00 – 17.00)

Přerov, Hřbitov Předmostí

Otevřeno: říjen (7.00 – 20.00), listopad (7.00 – 17.00)

Městský hřbitov Hranice

Otevřeno: říjen, listopad (7.00 – 20.00)