„Do současné doby mi přišly tři stížnosti hlavně od maminek s dětmi, že se v ulicích města bojí a že se situace neustále zhoršuje. Sám jsem byl účasten dvou situací, které mohly skončit tragicky,“ řekl k neukázněnému chování cyklistů ředitel Městské policie Jeseník Martin Novotný.

Strážníci se problematické chování cyklistů snaží řešit zejména domluvou, až poté nastupují pokuty.

„Cyklisté jsou ale nevychovaní až nevychovatelní. Když je pokutujeme a odjíždíme z místa, nasednou na kolo a pokračují v jízdě. Také jsme v posledním měsíci kontrolovali dva cyklisty, kteří jeli po chodníku, v noci, nebyli osvětleni a zároveň byli pod vlivem alkoholu,“ zmínil Martin Novotný. Společně s policií se chce dohodnout na bezpečnostní akci zaměřenou mimo jiné na cyklisty.

Na chodníky vjíždí cyklisté nejrůznějších věkových skupin. V okolí ulice Dukelské podle zkušeností strážníků spíše mladší lidé, u prodejny Billa zase starší ročníky.

Řešením by mohlo být vyhrazení pruhu pro cyklisty na širších chodnících. Podle místostarosty Václava Urbana to však naráží na problém.

„V rámci dopravní komise jsme se tím zabývali, vymyslet smíšenou stezku v jednom úseku bez návaznosti však není řešení. Neštěstím tohoto města je, že se tu v minulosti zužoval jízdní profil kvůli snížení rychlosti a zklidnění dopravy. Nemyslelo se ale na cyklisty. Infrastruktura v centru města na to není stavěna. Možnost změnit ji je, ale vyžádalo by si to velké finanční prostředky,“ řekl.

Smíšený pohyb?

Společné komunikace pro chodce a cyklisty se nacházejí například v Olomouci. Chodci i cyklisté na ní mají vyhrazený pruh. Některým Olomoučanům podoba cyklodopravy vyhovuje, jiní ji ostře kritizují.

„Prstenec kolem centra, cyklostezky v parcích, tam je to v pohodě, lidé jich využívají. Ale na sídlištích nebo v historickém centru je situace špatná,“ zmínil Olomoučan Rostislav Nétek.

Nový model pohybu chodců, cyklistů a automobilů chce jesenická radnice vyzkoušet v ulici Otakara Březiny. Rozhodovat bude mezi třemi variantami.

Všechny počítají s jednosměrným provozem aut ve směru do centra města. Liší se například v tom, zda, případně kteří účastníci provozu by měli být vymístěni na samostatný chodník.

„Pokud se v praxi smíšený pohyb cyklistů a chodců osvědčí, je možné, že tuto problematiku budeme do budoucna řešit ve městě komplexněji,“ dodal místostarosta Urban.