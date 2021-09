D35 z Mohelnice do Čech začnou stavět do čtyř let. Tady bude velká křižovatka

Do čtyř let chce Ředitelství silnic a dálnic začít se stavbou dálnice D35 z Mohelnice do Čech. Čtyřproudá komunikace zrychlí spojení mezi Olomouckým krajem a Prahou, citelně ale také může změnit život v odlehlé části šumperského okresu.

Místo mimoúrovňové křižovatky u Maletína, dálnice povede z pravé části snímku. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Maletín leží mezi kopci Mírovské vrchoviny. Z pískovce ze zdejších lomů je vyroben například proslulý sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci a nepřeberné množství dalších památek v širokém okolí, jinak je ale vesnice od větších center vzdálená. Do Zábřehu, Mohelnice i Moravské Třebové je to shodně šestnáct kilometrů po špatných silnicích třetí třídy, v zimě navíc často zapadaných sněhem či zledovatělých. „V zimním období je vůbec problém, aby k nám přijeli třeba učitelé na naši základní školu. Jezdíme je vytahovat zapadané po polích,“ popsal starosta Maletína Petr Pospěch. Velký problém Šumperku: za třicet let mu ubyla šestina obyvatel Přečíst článek › Maletínsko do několika let protne trasa dálnice D35. Součástí úseku mezi Mohelnicí a Starým Městem u Moravské Třebové bude velká mimoúrovňová křižovatka mezi Podolím a Křemačovem, jeden a čtvrt kilometru dlouhý tunel západně od Maletína, ale také dálniční sjezd mezi Maletínem a Krchleby. Ten původně součástí projektu byl, následně ze záměru vypadl a nakonec se přece jen postaví. „Snažili jsme se ho vrátit a podařilo se to. Jsou silné argumenty, aby vznikl, hlavně z důvodu bezpečnosti v důsledku existence obrovského tunelu. Bylo by záhodno, aby k němu byl přístup z obou stran. Jsme rádi, že je sjezd zpátky ve hře,“ řekl Petr Pospěch. Patřilo k nejošklivějším, nyní nádraží zdobí Hanušovice. Proměna vás dostane Přečíst článek › Příležitost pro rozvoj Příležitost bude znamenat i pro Maletín a okolní obce. Zejména přinese rychlé spojení oblasti s okolními městy i vzdálenějšími sídly. „Celkem si tu držíme mladé rodiny. Jsou to aktivní lidé, kteří potřebují jezdit do práce. Zaměstnavatelé jsou většinou v Mohelnici, když tu budeme mít sjezd, řidiči skočí na dálnici a za pár minut budou v práci,“ nastínil Petr Pospěch. Maletínsko se může stát i zajímavou lokalitou pro bydlení. „Díky neuvěřitelným cenám pozemků ve velkých aglomeracích může být dálnice docela silný argument, aby lidé zvážili bydlení s námi. Toužím po tom, aby se obec omlazovala. Máme tu školu, podmínky pro malé děti, rodiče díky dálnici získají jednoduchou dopravní dostupnost zaměstnání i ve vzdálenějších městech a díky výhodnosti cen pozemků se může obec dál rozvíjet,“ shrnul. Krajinu v okolí Maletína dálnice viditelně změní. „Respektujeme, že je to veřejný zájem. Obecně každý říká, že dálnice je potřeba, ale když má vést pod jeho okny, už to tak růžově nevidí. Nějakým způsobem jsme pochopili, že se tyto věci stanou, a tak se z nich snažíme alespoň získat, co jde,“ doplnil Petr Pospěch. Plánovaná dálniční odpočívka u Moravičan? Místním je trnem v oku Přečíst článek › Hotovo 2028 Osmnáctikilometrový úsek v Mírovské vrchovině je součástí celkem osmdesáti kilometrů trasy D 35 od Ostrova u Vysokého Mýta po Mohelnici, jejíž výstavbu Ředitelství silnic a dálnic připravuje. „Na pět úseků v Pardubickém kraji byla vydána pravomocná územní rozhodnutí, zpracovány jsou dokumentace pro stavební povolení a zahájeny výkupy pozemků. Na úsek u Litomyšle se zpracovává dokumentace pro vydání společného územního a stavební povolení. Na úsek v Olomouckém kraji se začíná zpracovávat dokumentace pro stavební povolení. Do čtyř let chceme všechny úseky v délce osmdesáti kilometrů stavět,“ uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. „Mohelnický“ úsek D35 má podle předpokladů vyjít na třináct miliard korun. Hotový má být v roce 2028.



e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátníe-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu