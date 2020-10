Kniha V očích měli plameny popisuje tragický a zároveň heroický příběh tohoto šumperského studenta. Šuleřovi se díky přispěvatelům na crowdfundingovém portálu Hithit podařilo vybrat potřebnou částku čtyřicet tisíc korun a díky tomu spatří světlo světa šest set výtisků.

Zdroj: Deník / Radek Luksza

„Na začátku bylo vyprávění Zajícova spolužáka a kamaráda Jana Nykla. Pro tehdy sotva šestnáctiletého chlapce se jednalo o zážitek, který ho poznamenal na celý život,“ prozradil impulzy vedoucí ke vzniku knihy autor.

Dříve, než se pustil do psaní, prostudoval všechny dostupné prameny – archívy, dobové i současné články, zdokumentované rozhovory a výpovědi, reportáže, filmy. Vedle spolupráce s historiky čerpal také ze vzpomínek dosud žijících Zajícových kamarádů z trampingu a spolužáků. To vše vedlo k tomu, že se v knize objevují i dosud nepublikovaná fakta a řada zatím neznámých detailů a okolností.

K zachycení skutečného příběhu Jana Zajíce autora přivedl hlavně osud Jana Nykla. Ten Zajíce také doprovázel ze Šumperka do Prahy, na cestě, která skončila upálením. Jan Nykl si svůj příběh nechával celých jednapadesát let pro sebe. Vedla ho k tomu marná snaha odradit staršího kamaráda od zoufalého činu, Po Zajícově činu byl obviňován svým okolím, že mu v upálení nezabránil, byl také státní bezpečností stíhán pro napomáhání k sebevraždě.

Slavnostní křest knihy má proběhnout v pátek 13. listopadu v Šumperku, kde Jan Zajíc a Jan Nykl studovali. „Koronavirová nákaza to však s největší pravděpodobností nedovolí," podotkl Šuleř. Knihu proto bude prodávat nejprve sám, až to bude možné, bude ji distribuovat do knihkupectví.

Autor: Veronika Rédová