„Objevit osobnost Arnošta Václavka, palubního střelce britského královského letectva RAF, se nám podařilo teprve nedávno, desítky let po skončení druhé světové války. Důvodem může být skutečnost, že byly připomínky západního odboje proti nacistickému Německu po roce 1948 pro komunistický režim nežádoucí,“ sdělil starosta Zábřehu František John.

Arnošt Václavek se narodil 3. ledna 1917 v Zábřehu. Po vyučení nastoupil na vojenskou službu v Šumperku. Roku 1939 emigroval do Francie, kde se přidal k československým zahraničním jednotkám. Posléze odešel do Spojeného království, kde se zapojil do války jako člen československé bombardovací perutě.

Letoun Arnošta Václavka se ztratil 16.listopadu 1941 po náletu na Kiel. Stroj byl poškozen, při zpáteční cestě posádka zabloudila. Letoun přeletěl Velkou Británii a přistál nouzově do Irského moře. V záchranném člunu, který se po přistání utrhl, se zachránil jen navigátor a druhý pilot.

Arnošt Václavek byl posmrtně vyznamenán československou medailí Za chrabrost před nepřítelem.