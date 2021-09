Horští záchranáři ošetřili od soboty do nedělního večera celkem 31 úrazů, z toho dvacet cyklistů, sedm koloběžkářů, tři pěší turisty, a dokonce jednoho motorkáře po těžké havárii.

„V sobotu jsme mimo další zasahovali spolu s olomouckou Leteckou záchrannou službou u úrazu ženy po pádu na koloběžce v lokalitě Dlouhých strání. Neměla větší zranění, ale pádem utrpěla krátké bezvědomí. Nasadili jsme jí krční límec, zafixovali a transportovali k vrtulníku pod spodní nádrž,“ uvedl k výjezdu Roman Fišnar, záchranář Horské služby Jeseníky.

V neděli musel vrtulník do Jeseníků k havárii mladého motorkáře. Ten nezvládl svůj stroj na silnici na Červenohorské sedlo a havaroval v poslední serpentině. "V zatáčce narazil do svodidla, přeletěl přes řídítka a zřítil se do hlubokého srázu. Odtud musel být třiadvacetiletý mladík vyproštěn složkami integrovaného záchranného systému," sdělila policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

„Našli jsme ho mimo silnici asi dvacet metrů pod zatáčkou. Naštěstí se zachytil o padlý strom, jinak mu hrozil několik desítek metrů dlouhý pád po příkrém svahu. Utrpěl několik vážných zlomenin, takže jsme opět požádali o pomoc letecké záchranáře z Olomouce,“ dodal Roman Fišnar.

Členové Horské služby mladíka po základním ošetření šetrně zafixovali do vakuové matrace a naložili do transportního prostředku. „Naši záchranáři jej museli dopravit nejdřív na silnici, a to z velmi obtížně přístupného terénu. Pak ho převezli k vrtulníku, který dosedl u místa nehody Během předávání posádce Letecké záchranné služby jim přišla další výzva o úrazu cyklisty, takže opět ihned vyrazili do akce,“ řekl k dění v Jeseníkách náčelník zdejší Horské služby Vítězslav Kaller.

Kromě vrtulníku musel během víkendu do hor jet i devětkrát sanitní vůz Zdravotnické záchranné služby.