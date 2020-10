Plno práce měli ve středu 14. října hasiči v Moravičanech. Zaměstnala je řeka Třebůvka, jejíž hladinu vyhnal na třetí stupeň povodňové aktivity trvalý déšť.

„Jsme připraveni. Vodu se zatím daří držet v hrázích mimo zastavěnou oblast. Jsme od rána v pohotovosti, děláme opatření a jsme připraveni celou naši protipovodňovou stavbu úplně uzavřít. Doufám, že déšť během hodiny ustane. Zatím nejsou žádné škody, ale v pohotovosti budeme celou noc,“ řekl starosta Moravičan Antonín Pospíšil.

Odtokovým korytem mimo obec

Už od půlnoci teče část Třebůvky obtokovým korytem, které se nachází mimo obec. Proud vody zde posílá automatické stavidlo, které se při vyšším průtoku postupně přivírá. Druhé stavidlo se nachází na dolním konci vesnice. Má zabránit tomu, aby v případě vzedmutí hladiny nezaplavil Moravičany zpětný proud z řeky Moravy. Při uzavření dolního stavidla by vodu z Třebůvky do Moravy hnala výkonná čerpadla.

„V současnosti zde máme namontovaná dvě čerpadla. Jsou připravena na okamžité čerpání vody. Další dvě jsou připravená pro případ nutnosti. Budou tam stát celou noc, hasiči budou situaci monitorovat,“ dodal starosta Pospíšil.

Řeka Třebůvka třetího povodňového stupně na Mohelnicku dosáhla v devět hodin ráno. Mimo rozlivová území se však voda nedostává.

„Kulminaci velmi výrazně ovlivní průběh srážek. Už v poledne to vypadalo, že přestane pršet, ale kolem jedné hodiny se zase rozpršelo a řeky letěly nahoru. Jevíčka i Třebůvka v Mezihoří začínají klesat. Ke kulminaci bude docházet i v Lošticích a Moravičanech. Vše ale bude záviset na srážkách,“ řekl ve středu po 16. hodině mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Zatopené sklepy, propustky a zahrady

Hasiči během středy zasahovali i na dalších místech na severu kraje. V Raškově zajišťovali zahradu, do níž tekla voda přes stavidla. Do České Vsi vyjížděli k čerpání sklepa se zatopeným vozidlem, sklep čerpali v Lipové-lázních.

„Na Jesenicku nyní v Javorníku čistíme na dvou místech propustky a v České Vsi čerpáme sklep,“ uvedla kolem třetí hodiny odpoledne mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.

V následujících hodinách by se měla situace uklidňovat, v dalších dnech ale má znovu pršet.

„Protože povodí je výrazně nasycené, vzestupy hladin budou velmi rychlé. Pokud vyjdou předpovědi, v pátek se situace může opakovat,“ varoval Petr Chmelař.

Déšť bude během noci slábnout, ale na dolních tocích to ještě stoupne

Vydatné srážky, které prudce zvedly hladiny vodních toků v Olomouckém kraji, budou během noci slábnout. Déšť se zmírnil již během poledne, ale odpoledne se opět rozpršelo, což oddálilo kulminaci některých řek.

„Za hodinu spadne jeden až tři milimetry a nad ránem do jednoho milimetru. Srážky budou ustávat,“ uvedl k předpovědi na večer a noc Zbyněk Návrat z ostravského předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Za čtyřiadvacet hodin může spadnout v Olomouckém kraji ještě do patnácti milimetrů vody. Některé řeky se proto v nejbližších hodinách mohou zvedat, zejména na dolních tocích. Oddálena je kulminace například Třebůvky, kde je od rána 3. stupeň povodňové aktivity, stejně tak Moravy v Moravičanech, kde ještě může dojít k dosažení až 3. stupně.

Přerovsko ohrožuje Bečva

Olomoucká čerpá vodů ze sklepů

Prostějovsko hlásí louky pod vodou