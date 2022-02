„Když jsem sem před osmnácti lety přišla, ten předmět tady byl. Vůbec jsem tehdy netušila, o čem je. Začala jsem se v něm postupně dovzdělávat. Myslím, že jinde se neučí. Snad na nějaké základní škole v Olomouci. Dříve někde občas býval, ale při přechodu z osnov na školní vzdělávací plány ho školy vyškrtly. Klade se důraz na jiné předměty, hodně frčí počítače, ale dramatická výchova je dobrá,“ říká rovenská učitelka.

V čem konkrétně? „Děti umí spolupracovat, jsou kontaktnější, dokážou být i taková parta i potom v Zábřehu, kam pokračují na druhý stupeň. A nebojí se mluvit před kolektivem, odprezentovat svůj názor,“ přibližuje.

Jak v jejím podání dramatická výchova vypadá? Asi každý si pod tímto pojmenováním představí divadlo, o to však jde až v druhé řadě. „V dramaťáku děti učím spolupráci, vzájemným vztahům, jak spolu vyjít, i když se ti dva zrovna nesnesou. Hodně je propojený s literaturou, objevujeme v něm nové knížky. U starších ročníků do něj zahrnuji i tvůrčí psaní. Většinou nějaký výstup ve formě divadla máme, ale není to podmínka,“ popisuje Pavla Schönová.

Sama vede ochotnický dětský divadelní kroužek dRáčci Roveňáčci. Název odkazuje na raka, kterého má obec ve znaku. Divadlo hraje se svými školáky i se staršími dětmi z vesnice, které dříve učila a které už chodí na jiné školy v okolí.

Secvičit představení trvá zhruba rok. „Začátek roku věnuji upevňování vztahů, v dramaťáku hrajeme různé hry a hledáme knížku. Můžou s ní přijít děti i já, záleží na tom, koho nějaká osloví. Pak na tu knížku zkoušíme různé improvizace, dáváme dohromady děj. U malých dětí odvedu více práce na scénáři já, starší mi vydatně pomáhají, ty už umí nad tou knížkou diskutovat. Doufám, že jim i rozšiřuji čtenářské obzory,“ popisuje Pavla Schönová.

Prozrazuje na sebe, že je velmi soutěživá. Se svými svěřenci se proto hlásívá do divadelních soutěží. Největší úspěch Rovenští zaznamenali zhruba před pěti lety, kdy dvakrát postoupili do národního kola. Začátky však růžové nebyly.

„Před patnácti lety jsem náš soubor přihlásila na soutěž do okresního kola, náhodně jsme postoupili do kraje. Tam mě strašně sprdli, jak si vůbec dovoluji s něčím takovým přijet, něco tak hrozného odprezentovat. Odjížděla jsem tehdy s brekem. Ale pak jsem si řekla, že to tak nenechám. Začala jsem jezdit na kurzy a pak jseme už postoupili i do celostátního kola,“ vzpomíná nadšená učitelka.

Zkoušení zatím poslední hry přerušila epidemie koronaviru, ke zkoušce se zatím rovenští divadelníci nesešli. I tak chce Pavla Schönová ve své činnosti pokračovat. „Teď jsem páťákům slíbila, že na přehlídku zase pojedeme. Je to na dva dny, přespáváme tam, vidíme, jak hrají jiné děti. Pro naše školáky je to i výchova, jak se chovat v divadle, a zároveň dobrodružství,“ uzavírá žena.