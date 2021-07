Cirk La Putyka, Michal Pavlíček, Kapitán Demo nebo legendární „cimrmani“. Po měsících nuceného půstu ožívá na Šumpersku a Jesenicku kulturní scéna. Diváci a posluchači mají o prázdninách z čeho vybírat.

Cesta lodi Sisy na festival Im Zentrum v Jeseníku a její instalace v areálu bývalé textilky. | Foto: se souhlasem pořadatelů festivalu

Po sedmiměsíční pauze se k hraní pro veřejnost mohlo vrátit Divadlo Šumperk. Profesionální soubor od začátku června uvedl hned tři premiéry, a to her Testoteron, Okno do dvora a Už je tady zas. Vrcholem letošní extrémně krátké sezony bude v polovině července festival Divadlo v parku.