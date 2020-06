Inscenace, ve které pivo teče proudem, je dílem Moravského divadla Olomouc. V dokonalých kulisách hanušovického Pivovaru Holba budou mít diváci pocit, že se ocitli v autentickém prostředí Hrabalovy předlohy. Pro malebný pivovar uprostřed jesenické přírody je to velká událost. Kulisou pro divadelní scény se stane vůbec poprvé. Povovar v podstatě ztvární jednu z hlavních rolí v této úsměvné komedii.

Postřižiny patří k nejlepším knihám Bohumila Hrabala a zároveň se zapsali do zlatého fundu české kinematografie. Fanouškům divadelního umění slibuje nevšední zážitek pod širým nebem a vlastně i poučnou exkurzi do skutečného pivovaru. Dílo oslavuje typicky „hrabalovským“ humorem to, co je nám Čechům vlastní – výborné pivo, pořádné jídlo a nádherné ženy.

Postřižiny jsou plné laskavého humoru. Poklidný život Francina, správce pivovaru na malém městečku, a jeho půvabné ženy Maryšky s nekonečně dlouhými vlasy převrátí vzhůru nohama příjezd správcova uřvaného bratra Pepina. Strýček Pepin je ztělesněním živelnosti a radosti ze života. Pepinovým spojencem v realizaci jeho bláznivých nápadů se stane paní správcová.

Také pro herce z Moravského divadla Olomouc půjde o mimořádné představení, neboť nebudou mít k dispozici typickou scénu s jevištěm, hledištěm oponou a zákulisím. Místo na prknech svého domovského divadla budou hostovat ve skutečném pivovaru.

K TÉMATU

Postřižiny



Režie: Petr Novotný

Scénář: Ivo Žídek

Kostýmy: Roman Šolc



Pátek 26.6.2020 od 19:00

Areál Pivovaru Holba, Hanušovice

Vstupné: 250 - 300 Kč (sezení na lavicích nebo na židlích s opěradlem)