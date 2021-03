Šumperáci mají zapovězený Bludoveček i Háj. Kdo může kam na procházku?

Kdo bude moci od pondělí na procházku na Praděd, kdo na Dlouhé Stráně, kdo k Tančírně v Račím údolí? Na vycházku do přírody nesmí podle vládních pravidel člověk od 1. března jít mimo území své obce. Hranice katastrů však vedou velmi neintuitivně a mnohdy zasahují do míst, kam by člověk nečekal.

Lidé na procházce na cyklostezce ze Šumperku do Bratrušova. | Foto: Deník / Petr Krňávek

Například obyvatelé Šumperka mohou jít na procházku na Tulinku či Městské skály. Naopak rozhledna na Háji či oblíbené výletní místo Bludoveček je jim zapovězené. Bludoveček se nachází na území Bludova, Háj Hrabenova. Šumperáci si zato mohou jít bez obav zaběhat nebo se projet na kole na nové cyklostezce do Bratrušova. Naopak Bratrušovští mají smůlu. Území jejich vesnice končí prakticky hned u cedule s názvem obce. Turisté parkovali, kde to šlo i nešlo. A tak v Petříkově instalovali závoru Přečíst článek › Někde by byl potřeba teleport Zábřežáci mohou vydat téměř až k Jedlí k místu zvanému Křížové hory. Mohli by i do Hněvkova nebo na Bušínov – za striktního dodržení pravidel by k tomu ale potřebovali teleport. Území Dolního Bušínova a Hněvkova tvoří samostatné ostrovy, které na zbytek Zábřehu nenavazují. Obdobný případ lze nalézt i v Mohelnici, kde ostrov tvoří Studená Loučka. Díky řadě připojených vesnic se mohou Mohelničtí legálně ve volném čase legálně vydat až ke Krchlebům. Radegast se v Beskydech zlobil. Davy turistů ale neodradil. Podívejte se Přečíst článek › Obce na horách? Větší prostor Největší území mají obce v horách. Obyvatelům Starého Města tak budou vyhrazeny výlety na Návrší nebo Paprsek, Severomoravská chata bude exkluzivním místem pro obyvatele Malé Moravy, tančírna v Račím údolí pro obyvatele Javorníka. Na zříceninu Rabštejn se mohou vydat lidé Oskavy, na Nový hrad z Kopřivné. Asi nejvíce turistických atraktivit má na svém území v Loučná nad Desnou. Na výlet mohou místní zajít na Dlouhé Stráně k chatě Švýcárna nebo Kurzovní. Kam vás vláda pustí: Podívejte se na mapu katastrů obcí na Šumpersku Přečíst článek › Rozdělený Praděd Oblast Pradědu je ostatně zajímavě rozdělena. Zatímco dvě zmíněné chaty spadají pod Loučnou, Barborka nebo Ovčárna pod Malou Morávku. Otázkou je, jak se legálně vycházkou dostat na Pradědu. Jediná asfaltka z Malé Morávky vede více než kilometr po území Loučné. V některých obcích se bude možné dostat, i když spíše jen teoreticky, do vzdálených míst. Třeba území Mikulovic zasahuje až k deset kilometrů vzdálenému rozcestí pod Křížovým vrchem u Jeseníku. Z obce sem však nevede žádná cesta. Naopak procházek si příliš neužijí obyvatelé Hoštejna nebo Karlovy Studánky. Území těchto obcí je tak malé, že si budou při dodržení pravidel moci vyjít maximálně kilometr od domu.