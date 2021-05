Bratrušovské koupaliště se nachází na okraji Šumperku, do pár minut na něj ale dojdou obyvatelé všech velkých sídlišť ve městě. V teplých letních dnech sem proto míří stovky návštěvníků. Jednadvacet let jim pobyt v areálu zpříjemňoval tobogán. Letos se po něm už nesklouznou.

„Tobogán je aktuálně nezpůsobilý k užívání. Kvůli jeho stáří se z něj odlupují velmi ostré šupinky. Jsou to takové drobounké žiletky, o které si člověk může rozříznout kůži. Už loni zde došlo ke zranění, letos tobogán nemůžeme otevřít,“ řekl šumperský radní a člen správní rady Podniků města Šumperka (PMŠ) Michael Kohajda. PMŠ prostřednictvím své dceřinné společnosti koupaliště provozuje.

Náklady na výměnu tobogánu se pohybují od čtyř a půl milionu korun v případě výměny koryta i kovové konstrukce až po několik set tisíc korun v případě nahrazení tobogánu vodní klouzačkou.

Nejen tobogán, ale i folie

Rozhodování o jedné vodní atrakci však má souvislost s budoucností celého koupaliště. Za dva nebo tři roky dožije bazénová folie. Pokud bude chtít radnice zachovat provoz koupaliště, bude muset PMŠ folii vyměnit. To v dnešních cenách vyjde na šest a půl milionu korun. Případnou výměnu tobogánu i folie by muselo zadotovat město.

„Osobně jsem za zachování koupaliště, ale pokud si vezmu čtyři a půl milionu za tobogán a šest a půl za folii, jsem pro udělat jen folii a malou skluzavku. Alternativou je udělat folii i tobogán, třetí možností je zavřít bratrušovské koupaliště. To není moje verze, ale není to verze, kterou by nikdo nezmínil,“ poznamenal Michael Kohajda.

Šumperané budou mít letos v létě na výběr ze dvou míst, kam se jít ve městě osvěžit. Kromě bratrušovského koupaliště bude v provozu i aquacentrum na Benátkách. Součástí komplexu, který prošel kompletní modernizací za 170 milionů korun, je i venkovní čtyřiadvacetimetrový bazén, skluzavka, protiproud a slunicí plocha. Tolik lidí, jako v nejteplejších dnech míří na bratrušák, by však centrum na Benátkách nepojmulo.

Co na to město?

Podle místostarosty Šumperku Jakuba Jirgla radnice otázku budoucnosti bratrušovského koupaliště řeší.

„Jako rada jsme se s tím začali seznamovat právě proto, že si uvědomujeme, že na druhém konci města je další bazén a na bratrušovském koupališti by bylo třeba nemálo investovat. Čekáme také na výsledky ze samotného PMŠ, jak se k této věci postaví. Na všechno v plné míře nejsou zdroje, i s ohledem na to budeme muset volit nějaké řešení,“ řekl.