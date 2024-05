Nejrůznější vůně se v sobotu 18. května linuly centrem Zábřehu. Konal se zde festival Jídlo na ulici.

Festival Jídlo na ulici v Zábřehu. | Video: Petr Krňávek

Na Masarykově náměstí a v okolí „kapří fontány“ za zámkem postavilo své stánky na pět desítek prodejců jídla, nápojů či rukodělného zboží.

„Snažíme se najít nejlepší kuchyně a chutě, které nás baví, aby si návštěvník užil speciality světové kuchyně, kterou normálně neochutná, jako je asijská, japonská nebo jihoamerická. A pak jsou tu bestsellery, jako burgery na různé způsoby. K jídlu musí být nápoje, káva. Máme i nějaké procento prodejců s regionálními produkty, sirupy, zavařeninami,“ řekl Vratislav Jarmar z pořádajícího spolku Na Talíři.

Kromě hranolek, langošů nebo burgerů mohli příchozí ochutnat i čerstvý kokos, exotické ovoce, různé druhy zákusků nebo zmrzlinu. Heslem „ochutnej hmyz, nebuď srab“ lákal odvážlivce personál stánku se sušenými červy a cvrčky.

„Musel jsem zavřít oči, abych to byl schopný dát do pusy. Ale není to tak zlé, hodně tam cítím česnekovou příchuť,“ smál se návštěvník Jirka, který akci navštívil s partou kamarádů.

Během osmi ročníků si festival udělal mezi místními i prodejci dobré jméno, řada stánkařů jich na něj jezdí opakovaně. „Z letošních novinek mě napadá foodtruck se speciálním asijským menu nebo místní kuchař Matěj Přikryl, který se učí v Olomouci u Pauluse. Připravil speciální francouzské menu, k němuž servíruje francouzská vína,“ zmínil Vratislav Jarmar.

Program pro děti připravilo mateřské centrum Hnízdo, v rámci tvořivé dílničky se přestavila místní firma Buuk. O hudební doprovod se postarala dvojice dýdžejů nebo místní Junior Big Band.