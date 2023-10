Do Dolní Lipky se sjedou parní lokomotivy. Oslaví 150 let pohraniční železnice

/PROGRAM AKCE/ Pohraniční železniční trať z Dolní Lipky do Šternberku slaví 150 let. Na víkend chystá kraj a České dráhy velkou vzpomínkovou akci. Do Dolní Lipky se sjedou čtyři parní lokomotivy a další historická technika.

Pohraniční železniční trať z Dolní Lipky do Šternberku slaví 150 let. | Foto: Lada Součková