Silnice II/369 je uzavřena ve zhruba půlkilometrovém úseku za koncem Hanušovic ve směru na Raškov. V místě zúžení za továrním areálem se sesula část svahu do řeky Moravy. Ve vzduchu visí několik metrů svodidel, trhliny jsou patrné zhruba do třetiny vozovky.

"Provoz na silnici byl po předchozím sesuvu půdy vyhodnocen jako nebezpečný a bylo rozhodnuto o uzavření tohoto úseku pro veškerou dopravu,“ informovala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Vlastníkem silnice je Olomoucký kraj. Drobné odtržení krajnice silničáři při kontrole zjistili 6. února. V úseku proto hned zavedli střídavý provoz a zakázali vjezd autům těžším než sedm a půl tuny. Přesto se v následujících dnech situace zhoršovala. V pondělí 15. února museli přistoupit k úplné uzavírce.

„Olomoucký kraj si je vědom, že se jedná o komunikaci nadregionálního významu. Podle statistik tudy denně projedou více než tři tisíce vozidel. O způsobu provedení opravy rozhodne projektant. Termín zprůjezdnění nelze zatím stanovit,“ sdělila mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Objízdná trasa vede přes Bratrušov a Kopřivnou. I zde by řidiči měli dbát zvýšené opatrnosti, v zimním období mohou být některé její úseky hůře sjízdné. Situace je navíc velmi nepříjemná pro obyvatele Raškova nebo Bohdíkova, kteří dojíždí do Hanušovic. Cesta, kterou zvládli za pár minut, jim nyní zabere od půl do tři čtvrtě hodiny.