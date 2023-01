Do Jeseníků se vrátila zima, sníh a vítr komplikují dopravu

Do Jeseníků se po několika týdnech vrátila pravá zima. Do soboty 21. ledna do rána napadla vrstva sněhu. To spolu s nárazy větru komplikuje v horských oblastech údržbu silnic.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Martin Mrlina