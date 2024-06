Malý zázrak se udál v Kostelíčku Božího Těla nad Bludovem. Na zdejší oltář se vrátily reliéfy čtyř evangelistů, které před třiceti lety ukradli zloději. Kopie nechal vytvořit neznámý dárce. Reliéfy požehnal kněz u příležitosti pouti, která se konala v neděli 2. června.

Do Kostelíčka u Bludova se vrátily reliéfy evangelistů. | Video: Petr Krňávek

„Jednou jsem přijel na faru do Bludova a na lavičce v přízemí ležely tyto čtyři obrazy. Byla u nich cedulka, že je to dar ke Kostelíčku Božího Těla. Byl jsem tím překvapen. Je to důkaz, že kostelíček mají lidé rádi a rádi sem chodí,“ popsal bludovský farář Otto Sekanina.

Nejedná se přitom o první takovou událost. Již v minulosti se podobným způsobem dostala do kKostelíčka socha svaté Rozálie.

Ke Kostelíčku na pivo. Poutní místo nadšenci zvelebují i díky nevšední benefici

Pouť začala v pátek 31. května eucharistickým průvodem a bohoslužbou. V sobotu 1. června ke kostelíčku zamířili příznivci řemeslných piv. Ochutnat mohli produkty sedmi vesměs malých pivovarů.

Na nedělní dopolední poutní bohoslužbu navázal doprovodný program v podobě malého jarmarku a občerstvení. Pro přítomné vyhrávala kapela Moravští muzikanti, skauti z Rudy nad Moravou připravili pohádkový les.

V kostele na tajemném poutním místě zachraňují varhany

O poutní místo pečuje Spolek pro Kostelíček Božího Těla. Letos opravil dvě nádrže na vodu u kapličky Panny Marie. Nádrže, které jsou kulturními památkami, byly původní. V jedné se shromažďovala voda k pití, druhá sloužila k mytí nohou.

Největší akce spolku je renovace varhan z kostelíčka, která letos směřuje do finiše. „Zahrají v příštím roce, pravděpodobně poprvé na pouti ke svaté Rozálii,“ doplnil Karel Směšný ze Spolku pro Kostelíček Božího Těla.