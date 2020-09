Technoparty Summer Raveolution 2020 se konala na soukromých pozemcích v místním lyžařském areálu od pátečního večera do nedělního rána. Na místo se sjeli příznivci elektronické hudby z Česka i okolních států.

„Byli tam lidé z celé Evropy. Podle značek automobilů byli z Belgie, Holandska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska,“ řekl starosta Lipové-lázní Lubomír Žmolík.

Pořadatel akce pocházel z Bruntálu. Před samotnou akcí se na policii v Jeseníku uskutečnila schůzka, kde byl přítomen organizátor, zástupci obce a policie. Na ní byl organizátor upozorněn, že je nutné dodržovat mezi desátou hodinou večerní a šestou ranní noční klid a další stanovená pravidla. Areál se totiž nachází na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Zdroj: Youtube

„Pořadatel akci spustil v pátek kolem sedmé hodiny večer. Po obci byl hluk a dunění, byl upozorněn několikrát policií, že musí produkci stáhnout. Což se občas stalo. Když si občané stěžovali na linku 158, tak to nějakým způsobem ztlumil. V sobotu už byla policie důraznější a řekla mu, že pokud v deset hodin a jednu minutu bude hluk, přijde zásahová jednotka a akci násilně ukončí. V deset hodin produkci ztlumil, takže policejního zásahu nebylo potřeba,“ shrnul průběh víkendu starosta Žmolík.

V souvislosti s akcí byli po celý víkend v obci a okolí nasazeni policisté. „Monitorovali příjezdy i odjezdy účastníků a byli připraveni v případě jakýchkoliv problémů zasáhnout. Rušení nočního klidu řešili jak v pátek, tak v sobotu,“ sdělila policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Pod vlivem za volantem

Přímo v areálu Miroslav policisté zasahovali při potyčce několika podnapilých účastníků technoparty.

„Při odjezdu zastavili čtyři řidiče pod vlivem alkoholu a šest řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem omamných a psychotropních látek. Policistům se také podařilo zadržet osobu v pátrání. Jednalo se o uprchlého vězně, který se již měsíc vyhýbal zákonu,“ dodala Tereza Neubauerová.

Podle reakcí obyvatel Jesenicka byla hudba z areálu slyšet kilometry daleko, až v České Vsi nebo za hřebenem hor v Bělé pod Pradědem.

„Ještě v pět ráno jsem si užíval dunění celým barákem. Je to stylem hudby, jestli se to vůbec dá nazvat hudba. Když byla na Miroslavi punkocková akce, ani jsme o tom nevěděli, bylo to naprosto v pohodě,“ uvedl na sociálních sítích Zdeněk Roubalík.

Dunění a dunění

Jiní diskutující hájili právo lidí bavit se, další se s akcí vyrovnali po svém.

„Přesunuli jsme se na druhou stranu baráku a do práce jsem nevstávala. Každý to štěstí jako já ale nemá. Být na akci a poslouchat to je jiné, než na ní nebýt a slyšet jen dunění. U akce je jiná atmosféra, doma tě štve, že ti to budí děcka, nevyspíš se do práce,“ komentovala Daniela Kudláčková.

Obdobná akce se v Lipová-lázních konala už v červenci. Tehdy však byla úroveň hluku dvojnásobná. „Teď jsme se na to snažili připravit a podařilo se nám dosáhnout alespoň toho, že v noci na neděli ztlumili produkci v deset hodin tak, že nebyla po obci slyšet,“ uvedl starosta Žmolík.

Obec podle jeho slov nechce nikomu nic zakazovat, zároveň si takové akce na svém území nepřeje.

„Jsme lázeňská obec, taková kultura k nám nepatří. Podle metodiky ministerstva vnitra budeme hledat způsob, jak takovým akcím do budoucna zamezit,“ dodal.

S akcemi typu technoparty nesouhlasí ani zástupci Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky. „S takovými akcemi nám dochází trpělivost. Jsme toho názoru, že tento typ akcí do přírody chráněných území jednoznačně nepatří,“ řekl vedoucí Správy CHKO Jeseníky s tím, že Správa CHKO obec podpoří ve snaze takové aktivity regulovat.