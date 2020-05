Jedním z deváťáků, kteří po dvou měsících koronavirových omezení opět absolvují hodiny s kantorem, je Jakub Karásek. Hlásí se na šumperskou průmyslovku.

„Přišlo mi zodpovědnější vrátit se do školy. Příprava tady bude asi efektivnější. Říkal jsem si, že budu mít lepší pocit, že jsem přípravě na přijímačky tenhle čas věnoval,“ popsal důvody, proč se rozhodl vrátit do lavice.

Devátou B z češtiny učí Jaroslav Stuchlý.

„Pojedeme hlavně přijímačkové testy, aby byli žáci na jednotnou přijímací zkoušku co nejlépe připravení. Ale nebude to jediná náplň. Počítáme i s relaxačními chvilkami, věnovat se budeme i literatuře. Nebude to jen dril, to by nebavilo mě ani je,“ poznamenal.

Sociální kontakt je důležitý

Podle jeho mínění je největší výhodou výuky ve škole sociální kontakt.

„Myslím, že nejvíc trpěli tím, že se nemohli vidět s kamarády. Pro deváťáky je to poslední příležitost, kdy se mohou potkat. Po přijímačkách se už neuvidí. Žádné oficiální zakončení, žádné loučení se školou letos proběhnout nemůže,“ dodal.

Deváťáci ze Sluneční dochází do školy dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek. Ve skupině může být maximálně patnáct žáků. To na Sluneční není problém, protože deváté třídy zde byly málo početné.

„Skupiny máme dvě, krásně nám to vyšlo. Těch pět žáků, kteří tu nedochází, se už na střední školu dostalo. Žáci se učí matematiku a češtinu. Intenzivně se připravují na přijímací zkoušku. Pracovali jsme s nimi i po dobu, kdy byli doma, přes výukový software. Jsou našlapaní a doufáme, že u přijímaček uspějí,“ řekl ředitel školy Hynek Pálka.

Od 25. května se budou moci do lavic vrátit i žáci prvního stupně. Stejně jako v případě deváťáků bude školní docházka dobrovolná. Ostatní žáci z druhého stupně do prázdnin do škol nenastoupí.

Obdobná pravidla jako pro základní platí i pro střední školy. I je mohou navštěvovat žáci posledních ročníků, které čeká závěrečná zkouška nebo maturita.