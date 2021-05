„Chtěli jsme vyzkoušet, jak to bude fungovat, tak jsme začali víkendy. Zájem o to byl. Dokonce jsme zasahovali až ve Starém městě. Myslím, že jsme příjemně a užitečně doplnili nabídku pohotovostních služeb. Záchranka nemusela jezdit k méně vážným stavům které jsou sice pro pacienty závažné, ale nevyžadují zásah záchranné služby a ta se může věnovat jiným věcem,“ řekl Vít Mareček.

Jeho pohotovostní služba nenahrazuje zdravotnickou záchrannou službu, která zasahuje u život ohrožujících stavů. Je to v podstatě služba praktického lékaře o víkendu. Vít Mareček vyjíždí od pátečního večera do pondělního rána přímo k pacientům, dětem, dospělým i starým lidem. Aktuálně svou službu na několik týdnů přerušil, vypomáhá totiž na interně v Chebu.

„Jedná se o to, co fungovalo dříve, lékařskou služba první pomoci. Ta zůstala v omezeném rozsahu v nemocnicích, kde ale chybí ta návštěvní služba. Ta je přitom zvláště v horách důležitá. Spousta lidí nemá možnost se k doktorovi dostat. V zimě staří lidé těžko pojedou někam autem,“ objasňuje.

Vít Mareček je v současnosti praktickým a pohotovostním lékařem v Moravské Ostravě. Atestaci má z chirurgie a urgentní medicíny. Za sebou má pracovní zkušenosti v zahraničí, pět let přednášel na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Jak se lékař o Ostravy dostal do Jeseníků?

„V kontaktu s obecními politiky ve Vápenné jsem už nějakým šestým, sedmým rokem. Když jsem hledal možnost, kde bych si otevřel praxi, byl jsem v kontaktu s několika obcemi na Jesenicku i v Beskydech. Před těmi lety jsme se asi nejlépe shodli s panem starostou i dalšími obecními politiky ve Vápenné,“ vysvětluje Vít Mareček.

Jeho víkendová pohotovost je předstupněm klasické ordinace, kterou plánuje ve Vápenné otevřít. Konkrétně v prostoru bývalé administrativní budovy firmy Omya.

„Zastupitelstvo nebo rada mě pověřila, abych oslovil projektanta, který naprojektuje zázemí ambulance. Začátkem května máme s projektantem schůzku. Prvotně by se udělala ambulance, to je v části bývalé vrátnice a prostoru nad tím, kde je velký sál. Bezprostředně na to navazují další prostory, kde by bylo možné rozšíření. Celá administrativní část by měla časem sloužit k účelům zdravotnictví,“ řekl starosta Vápenné Leoš Hannig.

Taková minipoliklinika

Vít Mareček chce ve Vápenné zavést praxi podle běžných západoevropských standardů.

„Budu se snažit mít mladšího kolegu, kterého bych zároveň zaučoval. A dvě až tři zdravotní sestry, kdy jedna bude dělat ošetřovatelskou péči, bude chodit po návštěvách, jak je to ve světě zvykem. Byla by to taková minipoliklinika,“ říká.

Ambulance lékaře ve Vápenné kdysi bývala, řadu let však v obci praktik chyběl. Kdy by mohla nová ordinace otevřít? „Je to s výhledem šesti až deseti měsíců. Rád bych otevřel na podzim. Dali jsme si výhled, když to nebude do švestek, aby to bylo do dušiček. Snad se to podaří,“ uzavírá Vít Mareček.