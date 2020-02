Lokalita Vyhlídka, v jejíž spodní části se dům s chráněným bydlením nachází, platí v Šumperku za jednu z nejlepších adres.

„Vůbec žádný problém s nimi není, v podstatě o těch lidech ani nevím. Jsou úplně v klidu,“ reaguje mladý muž z protější vilky na otázku na soužití s hendikepovanými sousedy.

Celkem šestnáct lidí s hendikepem přišlo do dvou míst v Šumperku v roce 2014 v rámci transformace organizace Vincentinum. Nyní běží transformace jiné krajské organizace, Nové Zámky. Smyslem projektu je začlenit lidi s postižením do běžné společnosti a nenechávat je stranou veřejného života. Lidé, kteří dnes žijí v ústavní péči, se postupně rozmisťují do menších zařízení v osmi městech a obcích v kraji. Třicítka z nich má najít nový domov v Zábřehu.

Ve dvou lokalitách

Ve městě mají vzniknout domy pro hendikepované ve dvou lokalitách. V budově v ulici Havlíčkova poblíž bazénu bude ve dvou domácnostech žít celkem dvanáct lidí. Další tři rodinné domy vyrostou na Malé Straně na místě někdejšího Pěničkova statku. V každém bude vybudována jedna skupinová domácnost pro šest lidí.

„V rodinných domech budou žít za pomoci a podpory sociální služby dospělí lidé s mentálním, případně přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením,“ přiblížila mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Domy by měly začít růst v druhé polovině letošního roku, stavba má trvat do konce roku 2021. Obyvatelé by se do nich měli nastěhovat v lednu 2022. Celkový rozpočet na výstavbu všech budov přesahuje 74 milionů korun.

Domov pro lidi s postižením má vzniknout i v Náměsti na Hané. Zde záměr vyvolal protesty a petici místních obyvatel. Tvrdili, že budovy nezapadnou do zdejší zástavby. Některým lidem také vadilo, že by měli mít za sousedy hendikepované. Situaci uklidňoval i hejtman.

Vznikne i nová cesta

„U nás jsme také zaregistrovali protesty, zejména v rámci stavebního řízení na příjezdovou cestu. Nikdy to ale nepřerostlo v petici,“ řekl starosta Zábřehu František John. Město kraji prodalo potřebné pozemky a projektuje přístupovou komunikaci k domkům na Malé Straně.

„Existoval dlouhodobý plán postavit na tom pozemku bytové domy, dokonce to měly být větší objekty než domky, které chce nyní budovat kraj. Pro bytové domy se ale nenašel investor, protože by k nim bylo nákladné vybudovat přístupovou cestu,“ dodal starosta John k lokalitě Malá Strana. O náklady na vybudování komunikace se město s krajem podělí.

Celkem se v rámci transformace Nových Zámků rozmístí do menších zařízení přes 140 lidí. Starat se o ně bude dohromady přes dvě stě pracovníků. V Zábřehu se počítá s pětačtyřiceti zaměstnanci.