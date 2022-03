Školní vývařovna tam být může

Dolnostudénská základní a mateřská škola v posledních letech má výrazný přírůstek dětí. Nedisponuje však vlastní vývařovnou, což je pro ni stále větší hendikep.

„Obědy se k nám dlouhodobě dováží. Protože je nás ve škole a školkách stále víc, potřeba jídla je větší. A tady se naskytla příležitost, jak nebudovat vývařovnu na zelené louce, ale využít místo, kde se dnes vaří,“ objasnil myšlenku využití restaurační kuchyně pro potřeby školy ředitel Základní a mateřské školy Dolní Studénky Jakub Dolníček.

Jak se žije v Dolních Studénkách? Pojďte na návštěvu

Podle starosty Dolních Studének Radima Sršně restaurační kuchyně jako školní vývařovna sloužit může.

„Hlavně starší radní tomu nevěřili, ale zeptal jsem se na hygieně, kde mi řekli, že hygienické podmínky jsou pro školní vývařovnu i restauraci stejné. V Praze některé školy využívají své vývařovny o víkendech i jako restaurace nebo na vaření na zakázku,“ řekl.

Hospoda pod patronací spolku

Místní nepřijdou ani o oblíbenou hospodu. Tu si vezme „pod křídla“ spolek Dolnostudénské vzdělávací centrum alias komunitní škola. Spolek s místní školou úzce spolupracuje.

„Rádi bychom zachovali možnost, aby si lidé měli kam jít na pivo, studenou nebo občas i teplou kuchyni. Chceme, aby v dědině hospoda byla. Rozhodli jsme se, že když vývařovnu bude mít škola, tak by hospoda zůstala pod spolupracujícím spolkem komunitní škola. Přes léto plánujeme grilování, v zimě by hlavně fungovaly vnitřní prostory na pivo. Aby si člověk, který jde ze sportu nebo na procházku, měl kam zajít na něco dobrého. A pokud z hospody bude nějaký výdělek, šel by na podporu vzdělání ve škole,“ nastínil ředitel a dolnostudénský radní Dolníček.

Oprava mostů uzavře klíčovou silnici do Jeseníků. Objížďky budou problém

„Nadchlo mě, že dánský pivovar Carlsberg vlastní kodaňská univerzita. Peníze z něj jdou na kulturu, vzdělávání a sport. Řekl jsem si, že budeme takový malý Carlsberg,“ dodal Radim Sršeň.

Restaurace by v tradičních prostorách měla zahájit provoz v létě, vývařovna pak v září. Na provoz vývařovny bude mít škola dva tabulkové úvazky, i hospoda bude stát na profesionálech.

„Že by provoz zajišťovali místní dobrovolníci, o tom jsme uvažovali. Byli by i nadšenci, kteří by do toho šli. Pak jsme ale vyhodnotili, že by to bylo nejisté. Jsou aktivní v hasičích a dalších spolcích, takže to není v lidských silách. Ale možná tam budou vypomáhat nějací rodiče na dohodu,“ nastínil starosta Sršeň.