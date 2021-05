I když je domov prakticky dokončený, problémy spojené s jeho výstavbou bude samospráva řešit možná několik dalších let.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se zabýval okolnostmi výběrového řízení z roku 2018. Konstatoval, že z tendru měla být vyloučena společnost Prukon, která jej vyhrála a bývalou školku na domov důchodců následně z velké části přebudovala. A to z důvodu, že nepředložila harmonogram stavebních prací, což zadavatel tendru požadoval.

Podnět na Úřad paradoxně podala sama společnost, a to po více než roce sporů s městem. Podle jejího vedení ji k tomu vedl fakt, že její projektant ohledně zakázky nestandardně komunikoval s městským úředníkem.

„Zjistili jsme, že podpis v nabídce v zadávacím řízení není podpis statutárního zástupce, ale někoho jiného. Město nám nepodalo vysvětlení, proto jsme se obrátili na patřičné úřady,“ zdůvodnil podání podnětu letos v lednu pro server Idnes.cz ředitel firmy Marek Cícha.

Rozklady města

Město proti rozhodnutí úřadu podalo rozklad, předseda úřadu část rozhodnutí svých podřízených zrušil. Ve druhém rozhodnutí úřad pochybení s nedodaným harmonogramem konstatoval znovu, pokutu nicméně snížil z 240 na 200 tisíc korun. Město znovu podalo rozklad, který však předseda ÚOHS zamítl. Potvrdil i výši dvousettisícové pokuty.

Předseda ÚOHS konstatoval, že pokuta byla uložena na spodní hranici zákonné sazby, činit mohla až 2,7 milionu korun.

„Částka dvě stě tisíc korun není při zohlednění poměrně velké závažnosti spáchaného přestupku nijak přemrštěná,“ uvedl Petr Mlsna ve svém stanovisku.

Město Mohelnice rozhodnutí antimonopolního úřadu napadlo u správního soudu. Dvousettisícovou sankci nicméně zaplatilo, protože žaloba nemá odkladný účinek.

„Je pravda, že se harmonogram neměl ve výběrovém řízení požadovat. My už to do výběrových řízení nedáváme, poučili jsme se, ale nicméně v tomto výběrovém řízení ten požadavek byl,“ řekl starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Město si nebylo vědomo, že dokument firma ve výběrovém řízení nedodala.

Tendr pro město zpracovávala externí firma, po níž by mohla radnice částku za zaplacenou pokutu vymáhat. Zatím však čeká, jak záležitost dopadne u správního soudu.

Nejedná se přitom o jedinou záležitost, kterou justice v souvislosti s kauzou Prukon řeší. Okresní soud v Šumperku se zabývá sporem mezi firmou a městem o doplacení vyfakturované částky za provedení díla.

Penále?

Firma práce na domově důchodců nedokončila. Hotové dílo měla odevzdat v březnu 2019. Stavba se zastavila na podzim poté, co mohelničtí radní v pořadí už několikátou žádost o prodloužení termínu neakceptovali.

Podle starosty Pavla Kuby se věc zadrhla na požadavku firmy uzavřít dodatek s tím, že město po ní nebude požadovat penále. Důvody k dalšímu prodloužení termínu radní neakceptovali.

„Penále je příjem města. Jsou to veřejné peníze. Rada nemůže říct, že penále nebude uplatňovat a město ty peníze nechce. Radní mají trestně právní odpovědnost a nenašli důvod, proč by pro toto měli zvednout ruku,“ řekl předloni v říjnu starosta Kuba.

Podle ředitele Prukonu Marka Cíchy většinu problémů během výstavby včetně zdržení termínu dokončení způsobila nekvalitní projektová dokumentace.

„Řada problémů se musela řešit za pochodu a mnohdy jsme museli improvizovat“, uvedl v loni v lednu.

Novostavba domova pro seniory je po dvou letech od původního termínu dokončení prakticky bez nedodělků. Dovybavena bude komunikačním systémem pacient-sestra, na zahradě vznikne zastřešená terasa, provozní náklady má snížit fotovoltaická elektrárna.

Vedení města tuší, že aktuální spor u okresního soudu hned tak neskončí.

„Předpokládáme, že letos to asi ukončeno nebude. Nějaký účastník řízení se odvolá a bude to posunuto na vyšší instanci,“ odhadl starosta Kuba.