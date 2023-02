Město pohledávky částečně neuznalo, naopak firmě naúčtovalo sankci 4,7 milionu za angažmá neschválených subdodavatelů.

Firma práce zastavila, město jí pak staveniště odejmulo a práce nechalo dokončit jinými dodavateli.

Spory mezi městem a firmou řešily soudy, loni však společnost skončila v konkurzu. Insolvenční správce se následně s městem dohodl na vyrovnání. Město v jeho rámci zaplatí 2,7 milionu korun.

„Můžete namítat, že bychom mohli získat více nebo platit méně, ale pak by následovalo soudní řízení a výsledek soudu neumím předjímat. My navrhujeme toto vyrovnání. Říkáme, že je to pro město je to výhodné, protože ta částka je menší, než kdyby byla v řádném termínu stavba ukončena. Tím celá záležitost s DPS končí,“ řekl starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Domov pro seniory je bez nedodělků, spory ale potrvají možná i roky

Otevření domova pro seniory provázely problémy.

„Poslední termín byl, že firma budovu předá v září 2019. Proto jsme v srpnu nabrali nové zaměstnance, nasmlouvali klienty. Nakonec jsme si budovu převzali, abychom mohli od 1. ledna 2020 zahájit provoz. Zhruba po čtrnácti dnech se v šatně ošetřovatelek objevily splašky. Muselo se rozkopat celé potrubí, které firma udělala. Potýkali jsme se i s obložkami dveří a tak dále. Jsem rád, že dnes fungujeme a konečně byla tato věc uzavřena ve prospěch města,“ řekl ředitel Domova pro seniory Karel Junek.

Podle starosty Kuby nyní budova žádné závady nemá. „Dnes je hodnocena jako pracoviště na velmi vysoké úrovni,“ poznamenal.