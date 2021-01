Dopravní terminál si přicházeli během čtvrtku prohlédnout budoucí cestující.

„Líbí se mi to. Slyšela jsem, že nástupiště budou mít zelené střechy. Zajímalo by mě, jestli tu opravu jsou. Jen jsem si říkala, jestli na nástupiště nebude pršet, když zafouká,“ uvažuje Hana Andělová.

Seniorka ze Šternberka do Šumperku jezdí často. „Přišla jsem se podívat. Když budu spěchat, abych věděla, odkud mi to pojede. Někdy to mám z vlaku na knop, tak abych šla najisto,“ dodává.

Přestupní terminál stavbaři budovali od května 2019 do loňského prosince. Tvoří jej autobusové nádraží, parkoviště s cyklověží v prostoru přednádraží a nová výpravní budova. Tu nechala postavit a financovala společnost ČSAD Ostrava ze skupiny Ostra, která autobusové nádraží v Šumperku provozuje.

Za 168 milionů

Za stavební práce na dopravním terminálu město zaplatilo 168 milionů korun, přes padesát milionů pokryla dotace. „Obyvatelé Šumperka a okolí se dočkali autobusového nádraží hodného jednadvacátého století, které je i velmi dobře technologicky vybaveno,“ řekl starosta Šumperku Tomáš Spurný.

Celý prostor je protkán moderními technologiemi. Nachází se v něm například 21 kamer, chytré lavičky s připojením k internetu, nabíjet zde lidé v jednu chvíli mohou až 38 mobilních telefonů. Ke snesitelnějšímu klimatu v letních měsících budou přispívat zelené střechy na přístřešcích nástupišť.

„Instalovány zde máme i chytré lampy. Jsou označeny modrými sukýnkami. Svítí na deset procent intenzity. Když do tohoto území vstoupí člověk, rozsvítí se naplno a později zase pohasnou,“ zmínil místostarosta Šumperka Jakub Jirgl.

Kolo na den? Za pětikorunu

Za uložení kola v cyklověži na 24 hodin zájemce zaplatí pětikorunu. Parkování na ploše pro 131 osobních automobilů bude zdarma.

Prostoru dominuje nová výpravní budova u Jesenické ulice. „Uvnitř je klimatizované zázemí pro cestující, je v ní k dispozici informační kancelář, plánujeme zde výdejní místo zásilkové služby, nachází se zde samozřejmě toalety. V patře se nachází denní místnost řidičů a kanceláře, které se budou pronajímat,“ popsal ředitel marketingu skupiny Ostra Group Jiří Kašpárek.

Červená kostka v létě s mlhou

Diskuse mezi veřejností vyvolala socha antického boha Merkura. Do sousedství výpravní budovy ji nechalo město umístit jako patrona cestujících. Historickou skulpturu, která se původně nacházela v kašně u šumperské radnice, obklopuje červená kovová kostka.

„Barva byla celkem jasná, červená je barva Šumperka. Konstrukce bude mít i ten význam, že v létě bude spouštět vodní mlhu, což může cestujícím pobyt na autobusovém nádraží velmi zpříjemnit,“ poznamenal starosta Spurný.

ANKETA

Jak se vám líbí nové autobusové nádraží?

Anna Davidová, Zábřeh

Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Uspořádané je to jinak, než to bývalo, ale vypadá to pěkně. Jedu do Zábřeha a čekám na autobus. Že to odtud ještě nejezdí, nemám tušení, nebyla jsem tu hodně dlouho. Myslela jsem si, že to tady už funguje.

Karel Ulrich, Libina

S novým autobusovým nádraží nemám zkušenosti, zatím to vypadá dobře, uvidíme. Dívám se, odkud přespříští týden pojedu. Vidím, že do Libiny mi to bude jezdit ze sedmičky.

František Vorlíček, Bušín

Myslím si, že to bude dobré. Já tady jen procházím. Byl jsem v Bludově v lázních na rehabilitaci s koleny, tam mi autobus ujel. Jel jsem do Šumperka, trochu se tady projdu a zase pojedu zpátky.

Odkud kam pojedou autobusy?

(Linka: směr)

Stanoviště 1

215: Sobotín, Rudoltice, Vernířovice

920: Bruntál, Opava, Ostrava

Stanoviště 2

210: Vikýřovice, Rejchartice

214: Vikýřovice, Hraběšice

122: Loučná nad Desnou, Jeseník (spoj č. 14)

Stanoviště 3

122: Loučná nad Desnou, Jeseník

218: Rapotín, Velké Losiny

220: Velké Losiny, Jindřichov

Dálkové autobusy směr Jeseník

Stanoviště 4

246: Zábřeh, Mohelnice, Loštice

Stanoviště 5

207: Vyšehoří, Postřelmov, Zábřeh

222: Bludov

Stanoviště 6

206: Olšany, Bušín, Písařov, Štíty

Stanoviště 7

204: Hrabišín, Libina, Oskava

212: Hrabišín, Brníčko, Leština, Zábřeh

Dálkové linky směr Brno

Stanoviště 8

205: Nový Malín, Oskava

229: Nový Malín, Libina, Kamenná

Stanoviště 9

202: Ruda nad Moravou

219: Ruda nad Moravou, Janoušov

Stanoviště 10

203: Sudkov, Leština, Brníčko, Dlouhomilov

280: Sudkov, Zábřeh

Stanoviště 11

279: Zábřeh, Jedlí, Cotkytle

217: Leština, Úsov, Klopina

Stanoviště 12

209: Bratrušov, Hanušovice

216: Bratrušov, Hanušovice, Malá Morava, Sklené

Stanoviště 13

Linky MHD číslo 2, 4 a 5

Stanoviště 14 – 16

výstupní