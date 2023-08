Rozhodnuto. Zábřeh se pustí do rekonstrukce kulturáku, takto má vypadat

Pořadí? Jen "pracovní podklad"

Dotaci ministerstvo přidělovalo už začátkem roku, podrobné hodnocení se však k němu dostalo až před několika týdny.

Mezi úspěšnými projekty je ten Moravského divadla Olomouc, který v celkovém součtu skončil čtvrtý. Žadatelem byl olomoucký magistrát. Jak si Olomoučtí svůj úspěch vysvětlují?

„Regionální stálá konference a expertní skupina v krajském kontextu navrhly určité pořadí, ale finálním hodnotitelem je v tomto případě Ministerstvo kultury ČR. Regionální stálá konference a expertní skupina jsou pro ministerstvo pouze poradním orgánem, což znamená, že ministerstvo může mít jiná kritéria a doporučením poradních orgánů se nemusí řídit. Na důvod, proč hodnotitel rozhodl jinak, se tedy musíte tázat přímo Ministerstva kultury ČR,“ uvedla Jana Doležalová z Magistrátu města Olomouce.

Rekonstrukce kulturáků: Šumperk znovu hledá projektanta, Zábřeh se chystá stavět

Podle ministerstva kultury vycházel základ hodnocení ze součtu bodů prvního a druhého kola hodnocení, konečné rozhodnutí ale vzešlo z projednání expertní komisí.

„Rozhodující doporučení s ohledem na kvalitu/přínos projektů, stěžejní naplnění cílů výzvy a splnění stanovených kritérií pro tento dotační titul dávala expertní komise. Uváděné „celkové pořadí“ je nutné brát jako pracovní podklad bodového hodnocení pro expertní komisi,“ uvedla Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení kabinetu ministra kultury.

Neveřejné projednání s experty

Podle ministerského dokumentu, který popisuje kritéria hodnocení projektů, vychází konečné doporučením ministrovi z neveřejného projednání s hodnotiteli expertní skupiny.

„Na předmětném jednání proběhne zhodnocení výsledků, doporučení projektů k podpoře a finanční výši včetně kvalitativního zhodnocení výsledků dotačního titulu,“ stojí v dokumentu.

Zábřeh: zpoplatnění parkoviště u polikliniky budí vášně

Přidělené dotace celkovému součtu bodů neodpovídají v celkem pěti krajích. Zatímco u Olomouckého podpořené projekty odráží body udělené expertní skupinou, u Zlínského byla dotace přiznána i projektu, který nepatřil mezi nejúspěšnější ani v regionálním hodnocení, ani v tom expertním, ani v celkovém součtu bodů.

Olomoucký kraj je navíc vedle Libereckého jediný, v němž se oba podpořené projekty nachází v jednom městě, navíc krajském.

Neprůhledné rozhodování

Podle zábřežského starosty dává nerespektování tabulkového hodnocení prostor pro netransparentní jednání.

„Bytostně mi to vadí jako zástupci žadatele i občanovi, takovým způsobem se veřejné peníze rozdělovat nedají. Tabulkové hodnocení má vnést objektivitu a v jednotlivých body vyjádřených kritériích pak projekty porovnat. Pokud rozhodnutí komise tabulkové hodnocení nerespektovalo, měli špatně nastavená hodnotící kritéria? Pochopil bych snad, pokud by zjistili něco zásadního, co bodování nezohlednilo, například riziko projektu,“ zmínil starosta John.

V celé věci kontaktoval ministra kultury. Odpověď ho však neuspokojila, hodlá se proto obrátit na premiéra Petra Fialu.