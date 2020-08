„Od začátku července běží na vrtu testovací zkoušky. Skončit by měly v závěru srpna. Vzorky vody z nového vrtu průběžně vyhodnocujeme. Zatím to vypadá nadějně, ale výsledky všech biologických, chemických, dusičnanových a pesticidových zkoušek budou definitivně známy na začátku září,“ konstatoval Martin Budiš, výkonný ředitel Vodohospodářských zařízení Šumperk (VHZ). Tato společnost patří obcím a městům a vlastní vodohospodářskou infrastrukturu na Šumpersku.

Voda ze sto třiceti metrů

Stotřicetimetrový vrt specializovaná firma vyhloubila přímo v areálu úpravny vody na Lesnické ulici. Nebude tak nutné budovat nákladný přivaděč ke stávající infrastruktuře. Náklady vychází na 4,1 milionu korun, šedesát procent pokrývá dotace.

Že bude možné vrt napojit na vodohospodářskou síť, doufá i starosta Zábřehu František John.

„Chuť a vůně vody z něj je vynikající, další parametry dají chemické rozbory. Dosavadní výsledky ale vypadají velmi nadějně,“ řekl. Město podle jeho slov dlouhodobě usilovalo o kvalitní pitnou vodu. „I z hlediska bezpečnostního je strategické, aby bylo vrtů víc a jeden z nich byl přímo u Zábřehu,“ dodal.

Starší vrty trápí pesticidy

V současnosti Zábřeh v oblasti pitné vody soběstačný není. Zdroje z Růžového údolí jej zásobují jen zčásti, spotřebu dokrývají studny u Olšan. Město původně zásobovaly padesátimetrové vrty směrem na Lesnici. V nich však postupně rostly koncentrace pesticidů a dusičnanů. Na svědomí to mají lidé, chemikálie se do půdy dostaly především zemědělskou činností. V okolí těchto zdrojů totiž nebylo nikdy vyhlášeno širší ochranné pásmo.

„Původní lesnické vrty zajišťovaly pro Zábřeh kompletní soběstačnost. Pokud se u nového vrtu potvrdí vydatnost třicet sekundových litrů, mělo by to pro Zábřeh stačit,“ poznamenal Martin Budiš. Nový vrt by byl zároveň dalším zdrojem pro celou vodovodní soustavu v regionu.

Zábřeh má za sebou jeden neúspěšný pokus o nalezení nového vodního zdroje. Před dvěma lety nechala VHZ vyhloubit dvousetmetrový vrt. Od lesnické úpravny byl vzdálený zhruba kilometr a půl směrem k řece Moravě. Chemické rozbory však ukázaly, že voda z něj by nebyla bez náročné úpravy pitná. Nepřípustné koncentrace látek v hluboké vrstvě způsobila dávná sopečná činnost.