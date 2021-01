Stát prodává budovy ve Starobranské a Lidické ulici, ve kterých původně sídlil úřad práce. Poslední pracovníci se z nich vystěhovali v roce 2016, kdy se úřad přestěhoval na bývalý „okres“. Objekty posléze připadly Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten se je opakovaně snaží prodat.

„Na prodej budovy ve Starobranské ulici je nyní vyhlášeno páté kolo výběrového řízení v elektronické aukci. První kolo proběhlo v květnu 2020, kdy byla minimální cena stanovena na 41,1 milionu korun,“ sdělila Adéla Janů z ÚZSVM. Aktuální vyvolávací cena činí 26,7 milionu korun, což jsou dvě třetiny původní ceny.

Ještě níže spadla cena budovy v Lidické ulici. Původně ji úřad nabízel za 34 milionů korun, po devíti kolech je to dvanáct milionů, tedy třetina. Spolu s budovami by nový vlastník získal související pozemky, v případě Starobranské i statný dub.

„V přízemí jsou obchody, fotoateliér je tu snad od nepaměti. Že by se v centru uživilo tolik kancelářských prostor si nemyslím. Pokud by to někdo koupil, snad aby to přestavěl na byty,“ uvažovala paní Hana, která nedaleko budovy na Starobranské pracuje.

Zájem ano, ale bez oficiálních nabídek

Podle Adély Janů úřad potenciální zájemce o koupi objektů registruje. „Průběžně je o prohlídky obou budov ze stran zájemců o koupi zájem, žádný z nich však zatím nepodal oficiální nabídku,“ uvedla.

Aktuální aukce obou budov poběží do středy 20. ledna. Jasné prozatím je, že město Šumperk se o ně ucházet nebude.

„Do těchto dražeb se město nepřihlásilo především z důvodu napjatého rozpočtu. Že by tyto budovy ÚZSVM chtělo převádět na město bezúplatně, o tom dosud nemáme informace,“ sdělila místostarostka Marta Novotná.

Stavba ve Starobranské ulici była vybudována na přelomu 80.a 90. let 20. století systémem KORD. Budova v Lidické ulici vznikla koncem 19. století jako továrna na hedvábí. Vlastnil jí vídeňský podnikatel Reitererer a jeho synové. Využití se pak různě měnilo. V roce 1994 byla rekonstruována a prostory přeměněny na kanceláře.