V bohatém programu 23. ročníku šumperského festivalu dále vystoupí úspěšný zpěvák Marcell s jeho All Star Bandem nabitým špičkovými muzikanty, jako je například bývalý bubeník kapely Mandrage Matyáš Vondra nebo přední producent a kytarista Fiedlerski.

Představí se i mladí a talentovaní

„Na Džemfestu navíc dostanou šanci i talentovaní mladí umělci, kteří uspěli ve vyhledávací soutěži Objev roku Radia Haná. Těšit se můžete na absolutního vítěze - kapelu The Middle Of The Sandwich,“ uvedl za pořadatele Ondřej Polák.

Hudebně-taneční lahůdka čeká na posluchače také v samém závěru programu, kdy se poprvé v Šumperku představí svérázné duo DJ Friky & Dave Trumpeteer, které patří zejména v Praze mezi nejžádanější klubové interprety.

Atmosféra na Džemfestu.Zdroj: Dům kultury Šumperk, se souhlasem

Jako každý rok i letos nabídne Džemfest bohatý doprovodný program včetně filmové scény nebo přednášek na téma zdraví. Podrobnosti budou pořadatelé postupně zveřejňovat.

Děti z domovů zažijí Můj první fesťák

Akce bude mít tradičně také charitativní rozměr. Pořadatelé pozvou do Šumperka na celý víkend na třicet dětí z dětských domovů z celé Moravy v rámci džemfestového projektu Můj první fesťák.

Vstupenky na hlavní večer jsou k mání v pokladně Domu kultury Šumperk nebo si je mohou zájemci objednat pohodlně přes webové stránky www.dzemfest.cz. Zde také najdou zájemci podrobné informace o festivalu, který je držitelem prestižní Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury a Ceny města Šumperka.

Kapela O5 a Radeček bude spolu s Chinaski hlavní hvězdou letošního Džemfestu.Zdroj: Ondřej Pýcha, se souhlasem