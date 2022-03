Mladí šikovní lidé od patnácti do pětadvaceti let mají možnost zúčastnit se mezinárodního projektu Youth Participation in Decision Making (volně přeloženo Účast mladých na rozhodování). Stojí za ním místní akční skupina Šumperský venkov spolu se svými partnery z Česka, Estonska a Gruzie v rámci programu Erasmus+.