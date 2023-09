Výjimečné zahájení školního roku zažili školáci v Jindřichově. Přivítala je manželka prezidenta republiky Eva Pavlová.

Manželka prezidenta Eva Pavlová na zahájení školního roku v Jindřichově na Šumpersku. | Video: Petr Krňávek

V budově sama chodila do mateřské školky. Setkala se i se svou bývalou učitelkou a kamarádkou z dětství.

„Jsem velmi ráda, že mezi vámi můžu být. Doufám, že se vám v této škole bude líbit. Je fajn být v takové milé škole. Já jsem tu kdysi chodila do mateřské školky. Jako děti jsme chodili do té samé budovy, hráli jsme si tu. Bydlela jsem tu hrozně dlouho, osmnáct let, vytvořila jsem si tu mnohá přátelství,“ řekla prvňákům Eva Pavlová.

Na základní školu v Jindřichově nastoupilo osm prvňáčků. Od manželky prezidenta dostali drobnou pozornost: záložku, pravítko a kovovou placku.

Eva Pavlová navštívila rovněž školáky ve vyšších ročnících i děti v mateřské školce. Zde se setkala se svou bývalou učitelkou Marií Rulíškovou.

„Chodila sem mezi prvními, když se tady mateřská škola otevírala, byla ten druhý ročník. Byla to hodná a šikovná holčička, měly jsme se rády,“ zavzpomínala.

Setkání s bývalou žačkou ji dojalo. „Už mám přes osmdesát let. Ukázaly jsme si fotky, povídaly jsme, jak bylo, když byla maličká. Vodila ji sem maminka, i tatínek pro ni chodil,“ dodala.

Ve škole se setkala rovněž se svou kamarádkou z dětství Jiřinou Varenichovou.

„S paní Pavlovou se známe od jesliček. Chodily jsme spolu do páté třídy do Pustých Žibřidovic. Byly jsme kamarádky, prakticky jsme spolu vyrůstaly. Vzpomínám na to dobře, dětství bylo krásné,“ řekla Jiřina Varenichová.

S Evou Pavlovou se setkaly už několikrát předtím, než její manžel kandidoval na prezidenta republiky.

„Vždycky šlo o náhodné setkání. Dnes mě pozvala sem do školy. Bylo to pro mě velké překvapení, hodně milé, že si vzpomněla, když má teď tolik starostí,“ dodala.

Iniciativa navštívit jindřichovskou školu vzešla ze strany Evy Pavlové.

„Pro nás je to ta nejvyšší čest. V Jindřichově přes třicet let nežije a první škola, kam přijde uvést prvňáčky, je ta naše,“ řekl starosta Jindřichova Radek Schwarzer.

Eva Pavlová, rozená Zelená, se narodila v Šumperku. S rodiči žila nejprve v Potůčníku, dětství a mládí prožila v Jindřichově.

Na základní školu chodila do Pustých Žibřidovic, na druhý stupeň do Hanušovic, na gymnázium do Šumperku, kde v roce 1983 maturovala.

Poté studovala vojenskou vysokou školu v Košicích. Se současným prezidentem Petrem Pavlem se seznámili na vojenské ubytovně v Prostějově. Manželé jsou od roku 2004.